Frenkie de Jong vindt niet dat het Nederlands elftal zich zorgen moet maken na twee nederlagen op rij. Oranje verloor donderdag bij het debuut van bondscoach Frank de Boer van Mexico (0-1) nadat vorige maand Italië al een maatje te groot was geweest (0-1).

"Of de magie verdwenen is? Dat voelt misschien wel zo", aldus De Jong zaterdag tijdens een digitale persconferentie voor de Nations League-wedstrijd van zondag tegen Bosnië en Herzegovina. "We hebben de wedstrijd verloren, dat is nooit lekker."

"Tegen Italië hebben we het lastig gehad. Zij deden het goed en wij hadden niet direct een oplossing. Italië is ook een heel sterk land. Mexico was een oefenwedstrijd, die zijn er ook om dingen uit te proberen", zei De Jong, die tegen Mexico op de bank bleef.

"Er zijn heel veel positieve dingen uitgekomen en ook dingen waarvan je kan leren. Hopelijk kunnen we laten zien dat de magie er zeker nog is. De magie is zeker niet uitgewerkt, ik denk dat we alleen maar beter gaan worden."

Frenkie de Jong en de Nederlandse internationals trainen deze interlandperiode voor het eerst onder bondscoach Frank de Boer. (Foto: ANP)

'We zijn nog niet het allerbeste land ter wereld'

De Jong vindt dat het Nederlands elftal nog een ontwikkeling moet doormaken om de beste van Europa te worden. "Wij hebben een heel goed team en kunnen ons meten met de allerbeste landen, maar het is niet zo dat wij al zo ver zijn dat we elke wedstrijd tegen een topland domineren en winnen. We streven er wel naar, maar zijn nog niet het allerbeste land ter wereld."

Het Nederlands elftal speelt zondag om 18.00 uur de Nations League-wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina. Bij het duel in de stad Zenica mogen tweeduizend toeschouwers aanwezig zijn. Na twee wedstrijden wacht Bosnië en Herzegovina nog op een zege in de Nations League, terwijl Oranje op drie punten staat.