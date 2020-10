Bondscoach Frank de Boer denkt dat het Nederlands elftal in mentaal opzicht in het voordeel is voor de Nations League-wedstrijd van zondag op bezoek bij Bosnië en Herzegovina. De Bosniërs liepen donderdag kwalificatie voor het EK mis.

Bosnië en Herzegovina verloor in de play-offs na strafschoppen van Noord-Ierland. De spelers waren na afloop zwaar teleurgesteld, maar moesten zich dus al snel weer richten op de ontmoeting met Oranje.

"Het EK was voor hen het hoogst haalbare, daar hebben ze een jaar lang voor gestreden. Ik kan me voorstellen dat ze er mentaal even doorheen zitten en niet op deze wedstrijd zitten te wachten", zei De Boer zaterdag op een persconferentie.

"Aan de andere kant weten ze ook welke voordelen er aan de Nations League zitten met eventuele plaatsing voor het WK. En tegen een gerenommeerd land als Nederland zullen ze best wat willen laten zien."

'Vertrouwen in dat het een stuk beter zal gaan'

Nederland kende zelf ook geen al te goed begin van de week. Oranje verloor in Amsterdam bij het debuut van De Boer als keuzeheer de oefenwedstrijd tegen Mexico (0-1) en maakte daarin een zeer matige indruk.

"Ik heb er vertrouwen in dat het tegen Bosnië een stuk beter zal gaan. We spelen morgen meer in een vaste formatie. De jongens die tegen Mexico speelden hadden heel weinig met elkaar gespeeld. Dat kost dan gewoon wat tijd", aldus De Boer.

"We hebben in aanloop naar het treffen met Mexico ook maar dertig minuten een beetje tactisch kunnen trainen. Ik denk niet dat je dan heel veel waarde moet hechten aan de uitslag. Maar ik werd er wel wijzer van. We hebben er sowieso van geleerd."

Nederland moet het tegen Bosnië stellen zonder de geschorste Memphis Depay. De Boer wilde niet prijsgeven of Luuk de Jong hem gaat vervangen in de spitspositie, maar noemde hem wel een "belangrijke gegadigde".

Bosnië en Herzegovina-Nederland begint zondag om 18.00 uur in het waarschijnlijk met tweeduizend toeschouwers gevulde stadion Bilino Polje in Zenica en staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter Istvan Kovacs.

