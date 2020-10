Almere City FC is er zaterdag in geslaagd om de aansluiting te behouden met koploper NAC Breda in de Keuken Kampioen Divisie. De Flevolanders versloegen thuis Roda JC met 2-1. Go Ahead Eagles won met 0-2 bij MVV, terwijl Telstar in de blessuretijd de zege verspeelde tegen TOP Oss (1-1).

Almere City kwam tegen Roda JC al in de eerste minuut op achterstand. Patrick Pflücke vond het doel met een hard schot tegen de onderkant van de lat.

Nog voor rust boog het elftal van coach Ole Tobiasen de achterstand om in een voorsprong. Thomas Verheydt tekende na een klein half uur met een kopbal voor de gelijkmaker. Acht minuten later leverde hij de assist op de 2-1 van Shayon Harrison.

Dankzij de overwinning komt Almere City op twee punten van NAC, dat na zes duels nog zonder puntenverlies is. De Brabanders zouden vrijdag op bezoek gaan bij De Graafschap, maar de wedstrijd werd uitgesteld vanwege coronabesmettingen in Breda. Desondanks hebben Almere City en NAC evenveel wedstrijden gespeeld.

Go Ahead viert de 0-2 van Sam Beukema tegen MVV. (Foto: Pro Shots)

Go Ahead boekt eerste zege in een maand

In De Geusselt scoorde Go Ahead tweemaal met het hoofd tegen MVV. Jay Idzes kopte na een klein half uur raak uit een voorzet van Bas Kuipers. Sam Beukema verdubbelde acht minuten later de marge door het hoofd tegen een vrije trap van Mael Corboz aan te zetten.

Een maand geleden won Go Ahead voor het laatst een wedstrijd. De Deventenaren pakten op 11 september de drie punten bij SC Cambuur (0-2). Daarna verspeelden ze punten bij achtereenvolgens Jong Ajax (0-3), FC Volendam (0-0) en Jong FC Utrecht (2-3).

Go Ahead is met acht punten uit zes wedstrijden terug te vinden in de middenmoot. MVV heeft evenveel punten, maar heeft een wedstrijd meer gespeeld.

Telstar-speler Ilias Bronkhorst laat een voorzet los in de thuiswedstrijd tegen TOP Oss. (Foto: Pro Shots)

Telstar verspeelt zege in slotfase

Later op de avond verspeelde Telstar de zege tegen TOP Oss. Sebastian Soto, die wordt gehuurd van Norwich City, opende in de vijfde minuut de score door een voorzet hard tegen de touwen te schieten. Cas Peters maakte in de derde minuut van de blessuretijd gelijk namens TOP Oss.

In de 72e minuut staakte scheidsrechter Alexander Bos de wedstrijd, omdat er buiten het stadion vuurwerk werd afgestoken. Na een korte onderbreking werd het spel hervat.

Om geld in te zamelen voor een terminaal zieke patiënt verkocht Telstar bijna 7.500 kaarten voor de wedstrijd tegen TOP Oss. Vanzelfsprekend mochten de fans niet in het stadion zitten, omdat er nog altijd een verbod op toeschouwers geldt. De club uit IJmuiden speelde ook in een speciaal shirt.

Telstar staat zesde op de ranglijst, al geeft die een vertekend beeld door de vele afgelaste wedstrijden vanwege corona. Dankzij de remise staat TOP Oss voorlopig de rode lantaarn af aan Helmond Sport.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie