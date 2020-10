Feyenoord is er zaterdag niet in geslaagd om de oefenwedstrijd tegen KRC Genk te winnen. In België speelden de Rotterdammers ondanks een panenka van Leroy Fer met 1-1 gelijk.

Genk opende al in de tweede minuut de score uit een strafschop die werd benut door Théo Bongonda. De bal ging op de stip na een overtreding van Marcos Senesi.

De thuisploeg kreeg ook daarna de beste kansen, maar enkele minuten voor rust kwam Feyenoord op gelijke hoogte. Fer vond het net met een panenka-strafschop, nadat Bart Nieuwkoop in het zestienmetergebied onderuit werd gehaald.

Dick Advocaat moest het stellen zonder Oranje-international Steven Berghuis en de geblesseerde Justin Bijlow. In de tweede helft gaf hij de jeugd de kans. Zo kregen onder anderen Dylan Vente, Achraf El Bouchataoui en Ian Smeulers speeltijd. Christian Conteh, die zijn officieuze debuut maakte voor Feyenoord, was een van de spelers die werd vervangen.

Feyenoord hervat de Eredivisie volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De ploeg van Advocaat gaat met tien punten uit vier duels aan kop in de competitie.

