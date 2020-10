RB Leipzig-trainer Julian Nagelsmann verwacht ondanks een gebrek aan wedstrijdritme veel van aanwinst Justin Kluivert. Hij heeft voor de Nederlander een plaats als vleugelspeler in gedachten.

"Justin moet zich richten op een positie vanaf de flanken, want centraal zijn we al heel goed bezet", liet Nagelsmann weten aan het Duitse Bild.

Kluivert werd vlak voor het sluiten van de transfermarkt door RB Leipzig gehuurd van AS Roma, waar hij weinig speeltijd kreeg. Nagelsmann ziet in de 21-jarige oud-Ajacied iets terug van Duits international Serge Gnabry, die hij bij TSG Hoffenheim onder zijn hoede had.

"Als je naar de manier van voetballen kijkt, zijn er zeker parallellen tussen die twee. Serge is een buitengewoon goede speler en ik zou natuurlijk heel blij zijn als Justin dat niveau aan kan tikken."

'Gnabry was een stap verder dan Kluivert'

Kluivert kwam bij AS Roma dit seizoen nog niet verder dan twee korte invalbeurten. Nagelsmann denkt dan ook dat de tweevoudig Oranje-international even de tijd nodig heeft om zijn topniveau te halen.

"Toen Serge destijds naar Hoffenheim kwam, was hij wel een stap verder. Simpelweg omdat hij toen al regelmatig gespeeld had. Bij Justin is dat niet het geval, dus hij zal eerst zijn ritme moeten vinden."

Kluivert kan volgende week zaterdag zijn debuut maken voor zijn nieuwe club. Bundesliga-koploper RB Leipzig gaat dan op bezoek bij FC Augsburg, dat tweede staat.