Brazilië is in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) goed begonnen aan de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks voor het WK van 2022. De ploeg van bondscoach Tite won met 5-0 van Bolivia. Santiago Arias raakte zwaar geblesseerd bij Colombia-Venezuela.

Brazilië kwam in de Neo Quimica Arena in São Paulo na een kwartier spelen op voorsprong door Marquinhos. Na een half uur verdubbelde Roberto Firmino de marge.

Op aangeven van Neymar was Firmino ook vlak na rust trefzeker. José Carrasco (eigen goal) en Philippe Coutinho voerden de score verder op.

Ook Colombia pakte drie punten in de eerste wedstrijd van de kwalificatiereeks. De ploeg van bondscoach Carlos Queiroz versloeg Venezuela met 3-0. Luis Muriel (twee keer) en Duvan Zapata, allebei spelers van Atalanta, maakten de doelpunten.

Voormalig PSV'er Arias raakte al vroeg in het duel zwaar geblesseerd. Volgens Colombiaanse media heeft de verdediger van Bayer Leverkusen zijn enkel gebroken. Arias werd minutenlang behandeld en verliet huilend het veld.

Argentinië en Uruguay zijn de andere twee landen met drie punten na één duel. De eerste vier landen in de groep van tien plaatsen zich voor het WK in Qatar. De nummer vijf van de kwalificatiereeks speelt play-offs om een ticket voor het toernooi in de winter van 2022.