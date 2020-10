Memphis Depay sluit niet uit dat hij tijdens de winterstop alsnog een transfer maakt. De aanvaller van Oranje zag onlangs een overgang van Olympique Lyon naar FC Barcelona mislukken, maar verwacht snel een nieuwe kans te krijgen.

"Ik ben 26 jaar en bijna transfervrij, dus ik ga ervan uit dat er clubs komen, en dan zien we het wel", zegt Memphis, die nog een contract tot medio 2021 heeft en in het midden houdt of hij verwacht dat Barcelona voor hem zal terugkomen.

De oud-speler van PSV en Manchester United begrijpt waarom Barcelona, dat financiële restricties kreeg opgelegd door de Spaanse voetbalbond, hem in de afgelopen transferperiode niet kon binnenhalen.

"Je moet er altijd rekening mee houden dat dingen niet lukken. Heel veel clubs hebben problemen door de pandemie", aldus Memphis, die geduldig bleef en zich niet gek liet maken.

"Ik hield alles open en dacht niet: Barcelona wil me, dus ik ben er. Het was gewoon een kwestie van afwachten. Het is al bijna weer januari en de mogelijkheid dat er dan clubs voor me komen is heel groot."

'Baal dat ik minder minuten maakte bij Lyon'

Het vervelendst vond Memphis niet de afgeketste overgang op zich, maar het feit dat de transferperikelen invloed hadden op zijn speeltijd bij Lyon. Als aanvoerder begon hij tijdens de laatste twee wedstrijden van de Franse topclub op de bank.

"Ik ging minder minuten maken en ik had het gevoel dat het daarmee te maken had", aldus de geboren Moordrechter, die ervan uitgaat dat hij zijn basisplaats weer terugkrijgt en ernaar uitkijkt om in de komende duels weer belangrijk te zijn voor Lyon.

"We moeten niet vergeten dat ik een heel zware blessure heb gehad. Ik ben vooral superblij dat ik weer kan voetballen. Ik heb veel kunnen doen toen ik geblesseerd was, waardoor ik fit was en de interesse weer kwam. Daar heb ik een heel goed gevoel over en ben ik trots op."

Memphis staat eerst nog met Oranje tegenover Bosnië en Herzegovina en Italië in de Nations League. De wedstrijd van zondag in Bosnië moet hij missen door een schorsing.

Bekijk de standen en het programma in de Nations League