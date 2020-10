De vrouwen van Ajax hebben de koppositie in de Eredivisie weten te behouden. De Amsterdamse formatie wonnen vrijdagavond bij sc Heerenveen ook hun vierde wedstrijd van het seizoen: 1-2. Nummer twee PSV versloeg thuis PEC Zwolle met 5-2.

Quinty Sabajo opende in de twintigste minuut de score voor Ajax bij Heerenveen. De Friezinnen kwamen een kwartier later langszij door een treffer van Tiny Hoekstra, maar Vanity Lewerissa bracht de bezoekers nog voor rust opnieuw op voorsprong.

In Eindhoven scoorde Joëlle Smits tweemaal voor PSV tegen PEC. De andere treffers van de thuisploeg kwamen op naam van Kyah Simon, Julie Biesmans en Nurija van Schoonhoven. Dominique Bruinenberg had vroeg in de wedstrijd de score nog geopend namens de Zwolse vrouwen, waarvoor ook Naomi Hilhorst trefzeker was.

De voorsprong van Ajax op PSV blijft drie punten. ADO Den Haag kan zondag bij een overwinning op bezoek bij FC Twente op gelijke hoogte komen met de Eindhovense ploeg.

In de kelder van de Vrouwen Eredivisie speelde VV Alkmaar op eigen veld met 1-1 gelijk tegen hekkensluiter Excelsior.

