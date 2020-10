Directeur spelerszaken Marc Overmars heeft de verwachtingen getemperd als het gaat om de Europese prestaties van Ajax dit seizoen. Hij denkt dat de Amsterdammers misschien een pas op de plaats moeten maken als gevolg van de coronacrisis.

"Ik heb intern uitgesproken dat we er wellicht een tussenjaar van moeten maken. In plaats van één of twee stapjes vooruit, hebben we - gedwongen door de omstandigheden - even op de rem moeten trappen. Dat zit 'm in keuzes, ook met aankopen wel of niet", zei Overmars vrijdag tegen Ajax TV.

Ajax heeft de ambitie om aan te haken bij de Europese top. De club, die in het seizoen 2018/2019 nog de halve finales van de Champions League bereikte, had om die reden deze zomer wat actiever willen zijn op de transfermarkt, maar de uitbraak van COVID-19 zorgde voor gewijzigde plannen.

"De sponsors en de fans trekken ons er nu gelukkig doorheen, want dat zijn voor ons wel de belangrijkste inkomsten. Maar als het publiek nog langer weg moet blijven, dan zal dat ons hard raken", aldus Overmars, die vreest dat het verschil met de topclubs in het buitenland groter wordt door het tv-geld.

"Wij krijgen immers maar 9 miljoen euro aan tv-geld en al die andere topclubs in het buitenland 130 tot 150 miljoen euro. Je moet gewoon een realistische blik hebben. Dan kan het dit jaar weleens moeilijk worden voor ons, maar we willen nog steeds overwinteren in de Champions League."

'Hadden één speler graag willen halen'

Ajax verkocht in de afgelopen maanden met Hakim Ziyech (Chelsea), Donny van de Beek (Manchester United), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion) en Sergiño Dest (FC Barcelona) vier basisspelers en haalde daar onder anderen Antony, Mohammed Kudus en Davy Klaassen voor terug.

"We hadden op een aantal plekken een andere keuze willen maken. Ik geef eerlijk toe dat we één speler heel graag hadden willen halen, maar dat is niet gelukt", aldus Overmars, die verder niet inging op namen. Hij ontkende wel dat Ajax concreet is geweest voor PSV'ers Eran Zahavi en Mohamed Ihattaren.

"Erik (ten Hag, red.) had Dest inderdaad liever willen houden, maar het is ook de tijd waarin we leven. We moeten bepaalde doelen halen, ook financieel gezien. Om bijvoorbeeld de schade te beperken aankomend jaar. Die schade zal, denk ik, vrij fors zijn. Daar had het ook mee te maken."

Ajax staat na vier speelrondes op de vijfde plaats in de Eredivisie. De ploeg won de eerste drie wedstrijden, maar verloor de laatste van FC Groningen. Volgende week zaterdag wacht een thuisduel met sc Heerenveen, dat nog ongeslagen is en een plekje hoger staat dan Ajax.

