Ajax staat Noussair Mazraoui en Lassina Traoré alsnog af aan de nationale ploeg van respectievelijk Marokko en Burkina Faso. De Amsterdammers besloten eerder vier Afrikaanse internationals niet te laten afreizen naar het buitenland vanwege de coronacrisis.

Ajax wilde dinsdag niet dat Mazraoui, Traoré, Zakaria Labyad (Marokko) en Mohammed Kudus (Ghana) naar gebieden zouden gaan waar vanuit de Nederlandse overheid een oranje of rood reisadvies geldt vanwege de uitbraak van COVID-19

De Marokkaanse voetbalbond zorgde vrijdag daarom voor wat verbazing door te melden dat Mazraoui zich heeft gevoegd bij de selectie, maar een woordvoerder van Ajax laat aan NU.nl weten dat de club daarvoor toestemming heeft gegeven.

"Ajax heeft overleg gehad met de drie betreffende bonden en er is afgesproken dat Mazraoui en Traoré alsnog afreizen en Labyad, wiens vrouw op punt van bevallen staat, en Kudus, die niet wedstrijdfit is, in Nederland mogen blijven", zegt hij.

Mazraoui en Traoré hoeven niet in quarantaine

Marokko oefent in Rabat tegen Senegal (vrijdag) en Democratische Republiek Congo (dinsdag). Burkina Faso speelt in Marokko vriendschappelijk tegen Democratische Republiek Congo (vrijdag) en Madagaskar (maandag).

Volgens de speciale coronaregels van wereldvoetbalbond FIFA mag een club internationals verbieden om naar het nationale team te reizen voor vriendschappelijke duels, mits die worden afgewerkt in risicogebieden.

Mazraoui en Traoré hoeven bij terugkomst in Nederland niet in quarantaine. Normaal moeten mensen die terugkeren vanuit Marokko tien dagen in quarantaine, maar het kabinet heeft een uitzondering gemaakt voor onder anderen topsporters.

André Onana meldde zich vrijdag alweer bij Ajax. Hij zou vrijdag in Utrecht met Kameroen aantreden tegen Senegal, maar haakte donderdag af vanwege een vermeende positieve test op het coronavirus, maar dat bleek later niet het geval.