De Graafschap-trainer Mike Snoei vraagt zich af of de coronaregels bij NAC Breda wel strikt worden nageleefd. De Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tussen beide clubs werd donderdag uitgesteld wegens besmettingen in Breda.

"Bij ons is het bijna een heksenjacht op de club", zei de 56-jarige Snoei donderdagavond in het NOS-radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken over de manier waarop de regels bij De Graafschap worden gehandhaafd.

"Als je ziet hoe de regels worden nageleefd en nagestrééfd, je wordt er soms chagrijnig van. Dan vind ik het wel enorm teleurstellend dat er zó veel positieve uitslagen bij NAC zijn. Dat vind ik wel bijzonder."

Snoei vindt het raar dat NAC verrast reageerde op de besmettingen. "Wij kregen begin van de week al signalen dat er bij NAC echt wat aan de hand was. Het is dus niet zoals Mattijs Manders zegt, dat het uit de lucht kwam vallen."

Manders vindt uitspraken Snoei ongepast

Manders, de algemeen directeur van NAC, betreurt de uitspraken van Snoei. "Ik denk dat we er met elkaar alles aan doen. Dan vind ik zo'n uitspraak op z'n zachtst gezegd onhandig en eerlijk gezegd een beetje ongepast", reageerde hij in hetzelfde radioprogramma.

"Na de wedstrijd van vorige week testte een speler positief. Die heeft zich zaterdag ziek gemeld, is in quarantaine gegaan en heeft geen contact met andere spelers gehad. Dus hij kan niemand besmet hebben nadat bekend was geworden dat hij ziek was."

NAC is na zes wedstrijden koploper in de Keuken Kampioen Divisie. De Graafschap staat vierde. De wedstrijd in Doetinchem zou vrijdagavond worden gespeeld.

Bekijk de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie