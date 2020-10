Lionel Messi heeft Argentinië in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) een 1-0-overwinning op Ecuador bezorgd bij de start van de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks voor het WK van 2022. Luis Suárez droeg bij aan een 2-1-zege van Uruguay op Chili.

Messi mocht tegen Ecuador in de dertiende minuut aanleggen voor een strafschop en faalde niet, ook al ging de Ecuadoraanse keeper Alexander Domínguez naar de goede hoek.

De 33-jarige Messi, die in een roerige zomer aanvankelijk wilde vertrekken bij FC Barcelona en later toch besloot te blijven, scoorde in zijn derde interland op rij. Hij maakte zijn 71e doelpunt in zijn 139e wedstrijd namens Argentinië.

Suárez, die in tegenstelling tot Messi wél vertrok bij Barcelona en bij Atlético Madrid tekende, verzorgde namens Uruguay de openingstreffer tegen Chili. Hij deed dat eveneens uit een strafschop en maakte zijn zestigste treffer in 114 interlands.

Na de gelijkmaker van Internazionale-aanvaller Alexis Sánchez wonnen de Uruguayanen alsnog dankzij een goal in blessuretijd van Maxi Gómez.

Verder eindigde Paraguay-Peru in 2-2. De eerste vier landen in de groep van tien plaatsen zich voor het WK in Qatar. De nummer vijf van de kwalificatiereeks speelt play-offs om een ticket voor het toernooi in de winter van 2022.

Luis Suárez scoorde net als Lionel Messi uit een strafschop. (Foto: Pro Shots)