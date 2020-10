Het Nederlands elftal krijgt volgend jaar in de groepsfase van het EK te maken met Georgië of Noord-Macedonië. Roemenië verloor in de halve finales van de play-offs van IJsland en maakt geen kans meer op een ticket voor het eindtoernooi.

Oranje werd in november 2019 bij de loting al gekoppeld aan Oekraïne en Oostenrijk, maar de play-offs moeten uitwijzen wie het vierde land in groep C wordt. Roemenië zou dat gat opvullen als het zich via de play-offs zou plaatsen, maar verloor met 2-1 van IJsland.

Bij rust leidden de Noord-Europeanen al met 2-0 door goals van Gylfi Sigurdsson. Alexandru Maxim maakte in de 63e minuut vanaf de strafschopstip de aansluitingstreffer, maar de gelijkmaker bleef uit in Reykjavik en dus ontbreekt Roemenië op het EK. Alle ontmoetingen in de halve finales van de play-offs worden namelijk in één duel beslist.

Aangezien Roemenië geen kans meer maakt op EK-deelname, wacht Oranje straks in groep C een treffen met een land uit groep D van de play-offs. Daarin zitten potentiële EK-debutanten Georgië, Belarus, Noord-Macedonië en Kosovo.

Georgië won donderdag met 1-0 van Belarus door een benutte penalty van Tornike Okriashvili in de zevende minuut en gaat met Noord-Macedonië uitvechten wie naar het EK mag. De Noord-Macedoniërs wonnen namelijk met 2-1 van Kosovo in een wedstrijd die werd geleid door Danny Makkelie. Alle treffers vielen in de eerste helft.

Noord-Macedonië rekende af met Kosovo en strijdt met Georgië om een EK-ticket. (Foto: Pro Shots)

Tadic wint met Servië, kostbare misser PSV-spits Zahavi

IJsland, dat tegen Roemenië met voormalig Eredivisie-spelers Alfred Finnbogason en Jóhann Berg Gudmundsson startte, strijdt in groep A van de play-offs met Hongarije om een EK-ticket. De Hongaren waren in Sofia met 1-3 te sterk voor Bulgarije.

In groep C plaatste Ajax-aanvaller Dusan Tadic zich met Servië voor de beslissende play-off. De ploeg van trainer Ljubisa Tumbakovic won in Oslo na verlenging met 1-2 van Noorwegen, waarbij onder anderen Martin Ødegaard en Erling Haaland aan de aftrap stonden.

Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. Sergej Milinkovic-Savic zorgde in de 102e minuut op aangeven van Tadic met een fraai stiftje voor de winnende treffer. Servië wacht in de beslissende play-off een krachtmeting met Schotland, dat Israël na penalty's versloeg. PSV-spits Eran Zahavi miste als enige van 11 meter.

In groep B eindigden beide halve finales in een strafschoppenreeks. Noord-Ierland, dat in de kwalificatiegroep met Nederland als derde eindigde, rekende in Sarajevo af met Bosnië en Herzegovina - na 120 minuten stond het 1-1 - en Slowakije nam de penalty's beter dan Ierland. Bij Slowakije-Ierland bleef het na reguliere speeltijd én verlenging 0-0.

De beslissende wedstrijden in de play-offs worden allemaal op 12 november gespeeld.