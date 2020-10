Engeland heeft donderdagavond mede dankzij een prachtige omhaal van Danny Ings een ruime overwinning geboekt in de vriendschappelijke interland tegen Wales: 3-0. In Brussel gaf België een voorsprong weg in de slotfase van het oefenduel met Ivoorkust: 1-1.

De overwinning van Engeland op Wales was een bijzondere, want voor het eerst sinds 1963 maakten drie spelers hun eerste interlandgoal in dezelfde wedstrijd.

Debutant Dominic Calvert-Lewin kopte in de 26e minuut op aangeven van Jack Grealish de openingstreffer binnen. Vroeg in de tweede helft verdubbelde Conor Coady de marge door een vrije trap van Kieran Trippier van dichtbij binnen te tikken. Ings zorgde tien minuten later voor het hoogtepunt van de avond. Hij vond het doel met een omhaal, nadat Tyrone Mings de bal uit een corner had teruggekopt.

Engeland bereidde zich op Wembley voor op de thuiswedstrijden in de Nations League tegen België (zondag) en Denemarken (woensdag).

Late strafschop kost België overwinning

In het Koning Boudewijnstadion bracht Michy Batshuayi België na een klein uur op voorsprong tegen Ivoorkust. De spits passeerde doelman Sylvain Gbohouo in twee instanties na een voorzet van debutant Alexis Saelemaekers.

Vier minuten voor tijd bracht Franck Kessié 'De Oranje Olifanten' langszij uit een strafschop, die werd toegekend door scheidsrechter Serdar Gözübüyük. De bal ging op de stip nadat Wilfried Zaha naar de grond werd getrokken door de ingevallen debutant Sebastiaan Bornauw.

De Belgische bondscoach Roberto Martínez gaf tegen Ivoorkust vooral de jeugd een kans. Niet alleen Saelemaekers en Bornauw speelden hun eerste interland, maar ook Zinho Vanheusden, Joris Kayembe en doelman Hendrik Van Crombrugge.

Met het gelijkspel kwam er een einde aan een reeks van twaalf overwinning voor de Belgen. De ploeg van Martínez reist tijdens deze interlandperiode niet alleen af naar Engeland voor de Nations League, maar ook naar IJsland (woensdag).

De Belgen bedanken het publiek na het gelijkspel tegen Ivoorkust. (Foto: Pro Shots)

Isak en Johansson scoren voor Zweden

Eerder op de avond boekte Zweden in Moskou een nipte zege op Rusland: 1-2. Voormalig Willem II-spits Alexander Isak opende na ruim twintig minuten de score met een kopbal uit een vrije trap van Sebastian Larsson.

Ook het tweede doelpunt van de Scandinaviërs kwam op naam van een speler die in het verleden in de Eredivisie uitkwam. Voormalig AZ-verdediger Mattias Johansson vond ruim een kwartier voor tijd het doel met een van richting veranderd afstandsschot. Alexander Sobolev maakte in blessuretijd de aansluitingstreffer van de Russen.

Zweden gaat in de Nations League op bezoek bij Kroatië (zondag) en titelverdediger Portugal (woensdag).

Zweden viert de openingstreffer van Alexander Isak tegen Rusland. (Foto: ANP)