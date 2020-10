Jong Oranje heeft donderdagavond een klinkende overwinning geboekt in de kwalificatie voor het EK 2021. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi had in Venlo zoals verwacht geen kind aan Jong Gibraltar: 5-0.

Halverwege stond het al 3-0 in Stadion De Koel door doelpunten van aanvoerder Dani de Wit (twee treffers) en Ferdi Kadioglu. In de tweede helft vergrootten Deyovaisio Zeefuik en debutant Jurgen Ekkelenkamp de marge naar vijf. Jong Oranje boekte de tiende overwinning op rij en vestigde daarmee een record.

Door de probleemloze zege zette de ploeg van Van de Looi bovendien een nieuwe stap naar een ticket voor het EK onder 21 van volgend jaar in Hongarije en Slovenië. Jong Oranje won tot dusver alles en gaat met 21 punten aan de leiding in groep 7. Dat zijn er negen meer dan Jong Portugal, dat wel twee duels minder heeft gespeeld.

Hekkensluiter Jong Gibraltar verloor tot dusver alles, scoorde nog geen enkele keer en kreeg in zeven wedstrijden 34 doelpunten tegen. De nummer één van elke poule en de vijf beste nummers twee plaatsen zich voor het EK, dat in een groepsfase (24-31 maart) en een knock-outtoernooi (31 mei-6 juni) is opgesplitst.

Jong Oranje moest het in Venlo stellen zonder PSV-verdediger Jordan Teze, die positief testte op het coronavirus en donderdag huiswaarts keerde. Kjell Scherpen was tegen Jong Gibraltar onder de lat de vervanger van de geblesseerde Justin Bijlow. Joshua Zirkzee en Ekkelenkamp maakten na rust hun debuut. Jong Oranje hervat de EK-kwalificatie dinsdag met een uitwedstrijd tegen Jong Cyprus.

Aanvoerder Dani de Wit was met twee goals belangrijk voor Jong Oranje. (Foto: Pro Shots)

Jong Oranje oppermachtig tegen geplaagd Jong Gibraltar

Vooraf was het niet de vraag óf, maar met welke cijfers Jong Oranje zou winnen van Jong Gibraltar. Het was dan ook geen verrassing dat de thuisploeg al na zes minuten scoorde. Myron Boadu kreeg de bal aan de linkerkant na een snel genomen vrije trap van Cody Gakpo en gaf voor op De Wit, die eenvoudig kon binnentikken.

Het snelle doelpunt kreeg aanvankelijk geen passend vervolg. Jong Oranje speelde slordig en hanteerde een laag tempo, maar na ruim twintig minuten was het alsnog raak. Aanvoerder De Wit tekende op aangeven van Mitchel Bakker voor zijn tweede treffer van de avond en zijn tiende in deze EK-kwalificatie.

Zonder echt aan te zetten kwam Jong Oranje vijf minuten voor rust ook nog op 3-0 tegen het kansloze Gibraltar. Kadioglu schoot de bal door het midden via keeper Bradley Banda binnen. Aan de overkant hoefde doelman Scherpen voor rust geen moment in te grijpen.

Dat was in de tweede helft niet anders. Jong Oranje was oppermachtig en kreeg aardig wat kansen, maar het duurde tot de 69e minuut voordat de 4-0 een feit was. Zeefuik kopte eerst op doelman Banda, maar de rechtsback verzilverde de rebound wel.

In de 78e minuut werd Ekkelenkamp zijn eerste minuten in het shirt van Jong Oranje gegund en nog geen minuut later was de Ajacied al trefzeker met het hoofd. Het bleef ook bij 5-0, waardoor het geplaagde Jong Gibraltar de schade in Venlo na rust nog enigszins beperkt hield.

Jurgen Ekkelenkamp scoorde amper een minuut na zijn invalbeurt. (Foto: Pro Shots)