Vijf maanden nadat een ploeterend PSV op de vierde plaats stond en het Eredivisie-seizoen werd gestaakt wegens de coronacrisis, heerst er een gevoel van ongebreideld optimisme in Eindhoven. Na een geslaagde transferperiode hoopt de club dit jaar weer mee te doen om de prijzen.

"Voor mij is het doel duidelijk: we willen om de bovenste plaatsen spelen", zei Mario Götze donderdag bij zijn presentatie in Eindhoven. "En als je bovenin meedoet, dan wil je natuurlijk ook winnen. Dat moet ons doel zijn, ja."

De komst van de 28-jarige Duitse spelmaker, die zes jaar geleden nog de WK-finale besliste, zorgde dinsdagavond laat voor een kleine volksoploop van blije fans voor het Philips Stadion. Götze was de onverwachte hoofdprijs in de toch al succesvolle transferperiode.

De vorig jaar zo bekritiseerde technisch manager John de Jong slaagde er afgelopen zomer niet alleen in om vaste krachten als Denzel Dumfries en Donyell Malen te behouden. Met Philipp Max, Eran Zahavi, Ibrahim Sangaré en de wat moeizaam begonnen doelman Yvon Mvogo kwam er een flinke kwaliteitsinjectie binnen.

Op de slotdag van de transfermarkt kwamen daar naast Götze het Duitse talent Adrian Fein en de van een blessure herstellende Marco van Ginkel bovenop. Vrijwel alle aanwinsten komen uit het netwerk van de nieuwe Duitse trainer Roger Schmidt.

PSV-nieuweling Adrian Fein en technisch manager John de Jong. (Foto: Pro Shots)

'Götze kan PSV heel veel brengen'

Het ging allemaal snel op die laatste sensationele dag van de transfermarkt. "Toen ik dinsdagmiddag tekende, had ik er nog geen idee van dat Götze ook zou komen", vertelde Fein.

"Pas 's avonds laat toen ik in het hotel was, hoorde ik van zijn komst en natuurlijk was ik aangenaam verrast. Hij is een grote speler die deze club heel veel kan brengen."

Fein, die door PSV met een optie tot koop gehuurd wordt van Bayern München, vertelde dat hij wat nerveus was voor zijn eerste persconferentie. "Het is nog in het Engels ook", lachte hij enigszins verlegen.

"Ik ben naar deze club gekomen om de volgende stap in mijn carrière te zetten. Hier kan ik Europees spelen. We hebben een goede en brede selectie. Mijn verwachtingen zijn heel hoog."

Bijna alle aanwinsten komen uit het netwerk van PSV-trainer Roger Schmidt. (Foto: Pro Shots)

'Schmidts volgasvoetbal gaat ook hier aanslaan'

De aanwezigheid van Schmidt is een belangrijke reden voor de hoge verwachtingen bij de nieuwe spelers van PSV. "Hij heeft in Duitsland echt een grote reputatie", vertelde Fein. "Toen hij vroeger trainer was van Bayer Leverkusen, keek ik altijd graag naar de wedstrijden van die club."

"Schmidt liet de ploeg altijd dominant en aanvallend spelen. Veel balbezit en als je hem kwijtraakt meteen veel druk zetten. Dat is bij PSV ook het plan."

Hoewel PSV na vier duels met Feyenoord en Heerenveen de koppositie in de Eredivisie deelt, is het spel van de ploeg nog niet flitsend. "Maar ik ben er zeker van dat zijn filosofie van volgasvoetbal ook hier snel gaat aanslaan", zei Götze. "Bij al zijn vorige clubs is het de trainer ook gelukt, dat gaat hier ook gebeuren."

PSV gaat na de interlandperiode op 18 oktober op bezoek bij PEC Zwolle. Vier dagen later begint de Europa League met een thuiswedstrijd tegen het Spaanse Granada.

