Al tijdens zijn eerste persconferentie in Eindhoven sprak Mario Götze over een terugkeer naar de Duitse nationale ploeg en het winnen van de Champions League. Het voormalige wonderkind, dat dinsdag tot verrassing van de Duitse voetbalwereld voor twee jaar bij PSV tekende, is nog altijd enorm ambitieus.

Zes jaar en drie maanden nadat hij in het Maracana-stadion van Rio de Janeiro de WK-finale besliste, werd Mario Götze donderdag gepresenteerd als nieuwe aanwinst van PSV, toch niet bepaald de meest glamoureuze club van Europa.

Het wonderkind kon de hoge verwachtingen bij Bayern München en Borussia Dortmund niet waarmaken en wil op 28-jarige leeftijd zijn carrière nieuw leven inblazen in de Eredivisie.

"Ik kijk ernaar uit om hier weer te gaan spelen", vertelde Götze donderdag tijdens zijn presentatie in het Philips Stadion.

"Alle factoren bij deze club spreken mij aan. De Nederlandse speelstijl, de ambities van de club om prijzen te winnen en ook de Duitse trainer Roger Schmidt is belangrijk geweest. Hij heeft in de Bundesliga erg goed voetbal gespeeld met Bayer Leverkusen."

De goal waarmee Götze in 2014 de WK-finale tegen Argentinië besliste. (Foto: Pro Shots)

Beckenbauer noemde Götze de 'nieuwe Messi'

De verwachtingen voor Götze zijn altijd torenhoog geweest in Duitsland. Toen hij negentien jaar werd, noemde Franz Beckenbauer - de beste Duitse voetballer ooit - hem al "de nieuwe Messi". Dat jaar won hij ook de Golden Boy Award voor het grootste talent van Europa.

Zelfs vlak voordat hij als invaller in het veld kwam in de WK-finale, fluisterde bondscoach Joachim Löw hem toe: "Laat de wereld nu maar zien dat je beter bent dan Messi". Jaren later vertelde Löw daar spijt van te hebben, de continue vergelijking met Messi zou een last zijn geweest voor het jonge toptalent.

"Natuurlijk zijn de verwachtingen enorm hoog geweest en na mijn goal in de WK-finale werd het nog hoger. Maar goed, dat was iets voor de media", vertelde Götze. "Voor mij was het niet belangrijk, het gaat voor mij alleen om het spel."

"Ik krijg de vraag vaker, maar ik zie mijn goal in de WK-finale zeker niet als een last. Ik denk er nog vaak aan terug natuurlijk en heb er alleen maar positieve gedachten bij."

Mario Götze schoot Duitsland in 2014 naar de wereldtitel. (Foto: ANP)

'Uiteindelijk is de Champions League winnen het doel'

Door zijn transfer naar PSV verwacht en hoopt Götze dat er minder aandacht voor hem zal zijn. "Hier heb je geen Bild", lachte hij. "Maar het is slechts een bijeffect, niet de hoofdreden van mijn keuze voor deze club."

"Elke carrière heeft ups en downs. Ik begin hier in Eindhoven aan een nieuw hoofdstuk en heb er veel zin in", zei de aanvallende middenvelder, die recent in een interview zei dat hij de Champions League nog graag wil winnen.

Met PSV speelt hij dit seizoen echter in de Europa League. "Ik zei ook niet dat ik de Champions League dit jaar wil winnen", lachte Götze. "Maar uiteindelijk is dat wel het doel. Dat wil elke voetballer toch?"

'Duits elftal is nu geen thema voor mij'

Götze speelde de laatste van zijn 63 interlands in 2017, maar zet een terugkeer in Die Mannschaft niet uit het hoofd. "Natuurlijk zou ik heel graag weer voor mijn land spelen, dat heb ik altijd met veel plezier gedaan."

"Maar op dit moment is dat nog geen thema voor mij. Ik wil hier weer lekker gaan voetballen, het 'volgasvoetbal' van Schmidt spelen en steeds sterker worden. Dat is nu het hoofddoel."

Götze, die in mei zijn laatste invalbeurt bij Dortmund kreeg en bijna een jaar geleden voor het laatst negentig minuten speelde, trainde donderdag voor het eerst mee op De Herdgang. "Ik heb één, twee of drie weken nodig om weer helemaal fit te worden denk ik. Het is even afwachten, maar ik heb heel veel zin om te gaan beginnen."