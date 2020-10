De rol van Mesut Özil bij Arsenal lijkt definitief uitgespeeld. De Londense topclub heeft de spelmaker donderdag niet inschreven voor de Europa League.

De 31-jarige Özil kwam dit seizoen al geen minuut in actie voor Arsenal. In de eerste vier Premier League-speelrondes behoorde hij niet tot de selectie van manager Mikel Arteta.

De laatste wedstrijd van Özil in het shirt van Arsenal dateert van 7 maart, toen hij basisspeler was in het competitieduel met West Ham United. Arteta ziet het niet meer zitten in de 92-voudig international van Duitsland.

Özil staat sinds de zomer van 2014 onder contract bij Arsenal, dat hem voor bijna 50 miljoen euro overnam van Real Madrid. Hij ligt nog tot medio 2021 vast in het Emirates Stadium.

De middenvelder kwam dinsdag nog in het nieuws toen hij liet weten het salaris van Arsenal-mascotte Gunnersaurus uit eigen zak te willen betalen. Jerry Quy, de man die zich 27 jaar lang in het pak van de mascotte hees, werd wegbezuinigd.

