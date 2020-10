Francesco Caputo bereikte woensdag een fraaie mijlpaal in het shirt van Italië. De spits van Sassuolo scoorde in de oefeninterland tegen Moldavië (6-0) en is met zijn 33 jaar en 62 dagen de oudste scorende debutant namens 'La Squadra Azzurra'.

"Mijn droom is uitgekomen. Scoren voor Italië is het beste wat je kan overkomen. Ik hoop dat ik dit een vervolg kan geven. Vanavond betaal ik bier voor iedereen", zei een gelukkige Caputo na de wedstrijd tegen Moldavië.

"Iedereen volgt zijn eigen pad. Misschien heb ik er nooit het maximale uitgehaald en ben ik in de beginjaren van mijn carrière te lang bij Bari gebleven, de club waar ik zo van houd. Toen ik daar wegging, zag ik pas wat ik in me had."

De ervaren Caputo speelde tussen 2008 en 2015 voor Bari. Na periodes bij Virtus Entella en Empoli tekende hij in 2019 bij Sassuolo, waar hij net als bij zijn andere clubs regelmatig scoort. De spits kwam in 404 profduels tot 162 doelpunten.

Italiaanse media vergeleken Caputo met zijn landgenoot Salvatore 'Totò' Schillaci, die in 1990 zeer verrassend werd geselecteerd voor het WK en in het toernooi uitblonk met zes treffers.

Caputo zou het geweldig vinden om volgend jaar met Italië naar het EK te gaan. "Het verhaal van Schillaci is mooi. Zeg nooit nooit, ik zal mijn best doen om het de bondscoach moeilijk te maken. Maar eerst moet ik presteren in de Serie A."