Memphis Depay tilt niet al te zwaar aan zijn afgeketste transfer naar FC Barcelona. De aanvaller van Oranje leek lange tijd Olympique Lyon te verruilen voor de Spaanse topclub, maar een overgang kwam er niet.

"Het was aardig dichtbij. Ik wil niet op alle details ingaan, maar we waren bijna rond en bepaalde regels hielden het helaas tegen", zei Memphis woensdag tegen de NOS na de 0-1-nederlaag met Nederland tegen Mexico.

"Maar ik geloof dat in mijn leven alles met een reden gebeurt. Het loopt zoals het moet lopen. Ik moet me nu weer focussen op Lyon en daar belangrijk zijn. Dan zien we wel hoe het verder loopt."

Een overgang van de 26-jarige Memphis naar Barcelona werd gedwarsboomd door de Spaanse voetbalbond. De club van trainer Ronald Koeman kon niet genoeg inkomsten tegenover de uitgaven voor de oud-PSV'er zetten.

Memphis, die tegen Mexico de hele wedstrijd speelde en de aanvoerdersband droeg nadat Virgil van Dijk was gewisseld, sluit niet uit dat hij zich op een later moment alsnog speler van Barcelona mag noemen.

"Niemand kan in de toekomst kijken, maar als ik straks gewoon weer mijn ding doe, is de interesse er denk ik ook nog. Dan moet het misschien wél gaan lukken. Voor nu moet ik de knop omzetten."