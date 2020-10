De spelers van het Nederlands elftal maken zich na de teleurstellend verlopen oefenwedstrijd van woensdag tegen Mexico geen zorgen over de komende Nations League-duels. Oranje verloor met 0-1 bij het debuut van Frank de Boer als bondscoach.

Nederland speelde met onder anderen de debutanten Teun Koopmeiners en Owen Wijndal in de basis zeer pover tegen Mexico. De ploeg stichtte nauwelijks gevaar en wist alleen in de slotfase met opportunistisch spel enkele kansen te creëren.

"Ik vond ons best wel slordig aan de bal", zei Donny van de Beek. "We raakten die een paar keer wel heel makkelijk kwijt. Als je de bal wat meer in het elftal weet te houden, dan maak je de tegenstander ook vermoeider. Dat is een van de punten die beter moeten en kunnen."

De Boer koos in tegenstelling tot zijn voorganger Ronald Koeman, die vorige maand naar FC Barcelona vertrok, voor een middenveld met de punt naar achteren en een iets andere manier van drukzetten, maar dat leverde niet het gewenste effect op tegen Mexico.

"We speelden in een formatie waarin we nog niet heel vaak hebben gespeeld, al wil ik dat niet gebruiken als excuus", aldus aanvoerder Virgil van Dijk bij de NOS. "Het was voor heel veel jongens goed om een interland te spelen, om te werken in de intensiteit van Oranje."

Hans Hateboer, Quincy Promes en Teun Koopmeiners druipen teleurgesteld af. (Foto: ANP)

Memphis: 'Laten we positief blijven'

Nederland ging tegen Mexico voor de tweede keer in korte tijd onderuit. Oranje was vorige maand - toen nog onder leiding van interim-bondscoach en huidig assistent Dwight Lodeweges - al niet opgewassen tegen Italië in de Nations League (0-1).

"Laten we positief blijven. Vandaag liep het in bepaalde fases wel wat beter. Het was natuurlijk lastig dat veel spelers ontbraken die er normaal wel bij zijn. Maar zondag spelen we alweer en dan gaat het beter", beloofde Memphis Depay in gesprek met de NOS.

Van Dijk: "Jullie mogen heel veel van ons verwachten, dat is ieders goed recht. We beschikken over heel veel kwaliteit en kunnen het alle landen erg moeilijk maken. Zondag moeten we er staan. Daar gaan we de komende dagen heel hard aan werken."

Nederland vervolgt de Nations League met uitwedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina (zondag) en Italië (woensdag). Oranje heeft goede resultaten nodig om kans te maken op de eerste plaats in de groep en daarmee plaatsing voor de play-offs.

