Jasper Cillessen blijft voorlopig de eerste doelman van het Nederlands elftal. Hij krijgt ondanks zijn reserverol bij Valencia het vertrouwen van de nieuwe bondscoach Frank de Boer.

Woensdag keepte Tim Krul nog in de met 0-1 verloren oefenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen Mexico, maar normaal gesproken staat Cillessen in de komende twee Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina (zondag) en Italië (woensdag) onder de lat.

"We gaan de komende dagen kijken hoe Jasper er in fysiek opzicht voor staat. En als dat goed is, dan is hij op dit moment de nummer één bij mij", zei De Boer op zijn persconferentie na zijn debuut als bondscoach tegen Mexico.

Cillessen moet bij Valencia in de beginfase van dit seizoen - net als in een groot deel van de vorige jaargang - genoegen nemen met een plek op de bank. Ook de nieuwe trainer Javi Gracia geeft de voorkeur aan Jaume Domènech.

Tim Krul is kansloos bij de strafschop van Raúl Jiménez. (Foto: ANP)

Krul: 'Hele middag naar penalty's gekeken'

Krul, die bij Norwich City wel van een basisplaats verzekerd is, speelde tegen Mexico zijn eerste interland sinds 2015. Hij verrichte een aantal knappe reddingen, maar was kansloos bij de rake strafschop van Raúl Jiménez, die vanaf 11 meter voor het enige doelpunt zorgde.

"Ik heb de hele middag naar de penalty's van Jiménez gekeken, maar ik kon de vinger er niet op leggen. Hij is een echte specialist. Hij kijkt niet naar de bal en dat was zonde voor mij", aldus Krul, die de verkeerde kant op dook.

"Het is teleurstellend dat we hebben verloren, maar ik ben er trots op dat ik er na vijf jaar weer stond. Het is toch een zware tijd geweest na mijn knieblessure, maar ik zit er nu al een paar jaar weer lekker in. Voor je land uitkomen is het mooiste dat er is."

"Het is alleen maar mooi dat de bondscoach mij het vertrouwen heeft gegeven voor deze oefenwedstrijd. Dan moet je je kans pakken, zo goed mogelijk spelen en op die manier de druk erop leggen bij Jasper."

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Nations League