Frank de Boer houdt een rotgevoel over aan zijn debuut als bondscoach van het Nederlands elftal. Wel wees hij er woensdag na de 0-1-oefennederlaag tegen Mexico op dat de komende interlands belangrijker zijn.

Oranje, dat zondag in de Nations League op bezoek gaat bij Bosnië en Herzegovina en drie dagen later in Italië speelt, begon onwennig aan het duel in de Johan Cruijff ArenA.

"Pas na zeventien minuten gingen we wat beter tussen de linies spelen, maar we hebben denk ik anderhalve kans gehad in de eerste helft", gaf De Boer toe tegen de NOS. "Mexico maakte minder fouten en dan sta je er het beste voor."

"Natuurlijk heb ik een rotgevoel, want ik wil altijd winnen. Maar het is ook duidelijk dat we niet alle pijlen op deze wedstrijd hadden gericht en dat is ook logisch. De volgende twee interlands zijn belangrijker. Bovendien ben ik niet de eerste bondscoach die zijn eerste interland verliest, volgens mij is dat bijna traditie."

Owen Wijndal maakte net als Teun Koopmeiners zijn debuut voor Oranje. (Foto: Pro Shots)

'Puik debuut Koopmeiners, Wijndal kan beter'

De Boer verraste met zijn eerste opstelling als bondscoach van Oranje. Hij liet AZ-spelers Owen Wijndal en Teun Koopmeiners debuteren met een basisplaats in de lege Johan Cruijff ArenA.

Wijndal had het vooral in de openingsfase erg lastig, viel ook De Boer op. "Het is ook niet niks om je interlanddebuut te maken. Ik kan me mijn eigen debuut nog herinneren en was toen blij dat het achter de rug was. Owen herpakte zich daarna goed, maar kan nog veel beter."

Koopmeiners vormde het middenveld met Georginio Wijnaldum en Donny van de Beek. Frenkie de Jong bleef opvallend genoeg de hele wedstrijd op de bank.

"Hij had wat last van zijn been en voelde zich niet echt lekker tijdens de warming-up. Dus waarom zou je dan risico nemen? Natuurlijk is hij heel belangrijk voor ons, maar dan doe je wel Koopmeiners tekort. Die heeft een hele puike wedstrijd gespeeld."