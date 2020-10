De vriendschappelijke interland tussen Portugal en Spanje is woensdag in 0-0 geëindigd. Frankrijk vernederde Oekraïne met 7-1, en Italië, opponent van Oranje in de Nations League, scoorde tegen Moldavië eveneens veel: 6-0.

Europees kampioen Portugal en Spanje kwamen niet tot scoren in Lissabon. Voor rust was Spanje de betere ploeg, maar in de tweede helft kreeg Portugal de grootste kansen. Cristiano Ronaldo was kort na rust dicht bij zijn 102e interlandtreffer, maar hij raakte met links kiezelhard de lat.

Enkele minuten later schoot Renato Sanches op aangeven van Ronaldo op de onderkant van de lat. De bal stuiterde op de doellijn en kwam vervolgens het veld weer in.

Frankrijk was in het Stade de France in Parijs met 7-1 veel te sterk voor Oekraïne. Tijdens zijn eerste optreden als basisplaats werd Eduardo Camavinga met zeventien jaar en elf maanden de op een na jongste doelpuntenmaker ooit voor zijn land. Alleen Maurice Gastiger was in 1914 jonger toen hij scoorde: een half jaar.

Olivier Giroud speelde zijn honderdste interland en nam twee van de zeven treffers voor zijn rekening. De 34-jarige spits komt daarmee op 42 interlandtreffers en passeert legende Michel Platini (41 goals) op de eeuwige topscorerslijst van Frankrijk. Alleen Thierry Henry (51) maakte meer doelpunten dan Giroud.

Het was een bijzondere avond voor Eduardo Camavinga (links) en Olivier Giroud (rugnummer 9) bij Frankrijk. (Foto: Pro Shots)

Caputo oudste scorende debutant voor Italië

Italië, dat volgende week woensdag in de Nations League Oranje ontvangt, kende een soepele voorbereiding tegen Moldavië: 6-0. Bij rust was het al 5-0, mede dankzij twee treffers van Stephan El Shaarawy.

Voor Francesco Caputo werd het een onvergetelijke avond. De 33-jarige aanvaller van Sassuolo werd de oudste scorende debutant ooit voor Italië.

Francesco Caputo scoorde bij zijn debuut voor Italië. (Foto: Pro Shots)

Kökçü blijft op de bank bij Turkije

Duitsland kwam in Keulen niet voorbij Turkije: 3-3. Julian Draxler, debutant Florian Neuhaus en Gian-Luca Waldschmidt scoorden voor de Duitsers.

Turkije kwam dankzij Ozan Tufan, Efecan Karaca en Kenan Karaman driemaal op gelijke hoogte. Feyenoorder Orkun Kökçü zat negentig minuten op de bank en blijft daardoor op één interland staan.

Polen, dat in de Nations League ook een poulegenoot van Oranje is, was thuis met 5-1 te sterk voor Finland. Bij afwezigheid van topspits Robert Lewandowski nam aanvoerder Kamil Grosicki de meeste treffers voor zijn rekening. De spits van West Bromwich Albion maakte voor rust een zuivere hattrick.

Uitslagen belangrijkste overige oefenduels Oostenrijk-Griekenland 2-1

Denemarken-Faeröer 4-0

Slovenië-San Marino 4-0

Zwitserland-Kroatië 1-2

Debutant Florian Neuhaus scoorde voor Duitsland. (Foto: Pro Shots)