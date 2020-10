Het Nederlands elftal heeft woensdag verloren bij het debuut van bondscoach Frank de Boer. Oranje ging in een lege Johan Cruijff ArenA met 0-1 onderuit in de oefenwedstrijd tegen Mexico.

Nederland maakte een matige indruk en wist behoudens de slotfase geen grote kansen te creëren. Het sterkere Mexico sloeg na een uur toe via een benutte strafschop van Raúl Jiménez.

De Boer, de opvolger van de naar FC Barcelona vertrokken Ronald Koeman, liet twee spelers debuteren. Teun Koopmeiners en Owen Wijndal hadden een basisplaats. Daarnaast speelde Tim Krul zijn eerste interland sinds 2015 en Stefan de Vrij zijn eerste sinds 2018.

Nederland vervolgt deze interlandperiode de komende week met twee uitwedstrijden in de Nations League. Oranje neemt het zondag in Zenica op tegen Bosnië en Herzegovina en woensdag in Milaan tegen Italië, dat onlangs nog met 0-1 won in Amsterdam.

Frank de Boer zag Oranje weinig kansen creëren tegen Mexico. (Foto: Pro Shots)

Oranje ontsnapt aan vroege achterstand

Nederland begon stroef tegen Mexico. De thuisploeg ontsnapte zelfs al vroeg aan een achterstand. Jiménez schoot de bal slordig naast na een enorme inschattingsfout van Hans Hateboer en datzelfde deed Jesús Corona na een slechte uittrap van Krul.

Oranje slaagde er pas na twintig minuten in om zich wat onder de druk van Mexico uit te voetballen en dat leverde meteen een aantal kansjes op, maar de pogingen van Memphis Depay, Steven Berghuis en Ryan Babel misten vanuit een moeilijke hoek de precisie.

Nederland bleef echter in het restant van de eerste helft slordig in de opbouw en dat zorgde voor nog twee aardige mogelijkheden voor Mexico. Jiménez schoot opnieuw ruim naast na een foute pass van Wijndal en oud-PSV'er Andrés Guardado mikte ruim over.

Teun Koopmeiners was een van de debutanten bij Oranje. (Foto: Pro Shots)

Van Dijk en De Vrij halverwege gewisseld

De Boer wisselde halverwege Virgil van Dijk en De Vrij voor Joël Veltman en Nathan Aké met het oog op de Nations League-duels en dat kwam het spel zeker niet ten goede. Nederland hanteerde nog altijd een te laag tempo om Mexico in de problemen te brengen.

Mexico loerde vooral op de counter en had na tien minuten de score moeten openen. Corona kwam na een snelle omschakeling oog in oog met Krul te staan, maar schoot de bal recht op het lichaam van de rap uit zijn doel komende keeper.

De bezoekers namen een paar minuten later alsnog de leiding. Aké trok bij een vrije trap de in buitenspel positie staande Jiménez naar de grond en omdat er geen VAR aanwezig was, mocht diezelfde Jiménez vanaf elf meter aanleggen en liet hij Krul kansloos: 0-1.

Nederland probeerde de gelijkmaker te forceren en kreeg daar vlak voor tijd de kans voor, maar invaller Luuk de Jong kopte recht op doelman Alfredo Talavera en Memphis schoot de rebound op de lat, waardoor de vuurdoop van De Boer uitliep op een teleurstelling.