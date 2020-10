Lasse Schöne en Arek Milik zijn op een zijspoor beland bij hun clubs Genoa en Napoli. De Deen en de Pool zijn woensdag niet opgenomen in de spelerslijst voor de Serie A en kunnen tot de winterstop niet in actie komen.

De 34-jarige Schöne werd de laatste dagen in verband gebracht met een transfer, maar ondanks interesse van Fiorentina en FC Kopenhagen kwam het maandag voor het sluiten van de markt niet tot een overeenkomst.

Milik, die net als Schöne een verleden bij Ajax heeft, zag deze zomer een transfer naar Juventus en AS Roma afketsen. Volgens Napoli lag dat aan de Poolse spits zelf.

Milik is ook niet ingeschreven voor de Europa League. Doordat zijn contract komende zomer afloopt, kan de 26-jarige Milik dan transfervrij vertrekken.

In bijna alle grote Europese competities sloot de transferwindow afgelopen maandag of dinsdag. In bijvoorbeeld Rusland is de markt nog geopend tot 17 oktober.

De rol van Arek Milik bij Napoli lijkt uitgespeeld. (Foto: Pro Shots)

Zaakwaarnemer Schöne vindt timing schandalig

Volgens Revien Kanhai, de zaakwaarnemer van Schöne, bestaat er binnen Genoa onenigheid over de vijftigvoudig Deens international. "De algemeen directeur gaf aan dat hij Lasse het liefste in de basis zag spelen, maar de nieuwe technisch directeur dacht daar anders over", zegt Kanhai tegen VI. "Hij had zijn eigen aankopen verricht voor dezelfde positie."

"Het is vooral schandalig dat ze ons niet voor het einde van de transferwindow hierover hebben geïnformeerd", aldus de zaakwaarnemer. "Dan hadden we het contract kunnen ontbinden en in alle rust kunnen kiezen voor een nieuwe club."

