Het EK van komende zomer speelde mee in de keuze van Bruno Martins Indi om dit seizoen voor AZ uit te komen. De van Stoke City gehuurde verdediger vindt bovendien dat de Eredivisie beter bij hem past dan het Championship.

"Het EK is een van de redenen om hierheen te komen", zegt Martins Indi woensdag op de website van AZ. "Ik probeer mijn kansen te vergroten, het is altijd een droom geweest om weer voor het Nederlands elftal uit te komen."

De 34-voudig international speelde in 2017 voor het laatst in Oranje. Op het WK van 2014, waar Nederland derde werd, had hij meestal een basisplaats.

"Ik moet mezelf weer bewijzen, het zal een proces worden", vertelt de 28-jarige verdediger over zijn kansen om het EK te halen. "Wie weet wat de toekomst brengt."

Martins Indi was op het WK 2014 een steunpilaar voor bondscoach Louis van Gaal. (Foto: Pro Shots)

Martins Indi voelt zich hartstikke fit

Na het WK van 2014 verruilde Martins Indi Feyenoord voor FC Porto en later kwam hij uit voor Stoke City. Beide buitenlandse avonturen werden geen onverdeeld succes.

Nadat Stoke medio 2018 uit de Premier League was gedegradeerd, was hij de laatste twee seizoenen actief in het Championship. "Sportief gezien past de Eredivisie beter bij mij dan het Championship", zegt de verdediger.

"De manier van voetballen past beter bij me. Hier hebben de spelers meer spelinzicht", legt hij uit. "Ik hoop hier mijn topniveau weer te bereiken."

Zijn overgang op 'Deadline Day' was een echte bliksemtransfer. Rond 12.00 uur kreeg Martins Indi een sms'je van AZ en enkele uren later was de huurovereenkomst rond.

"Ik ben hartstikke fit", aldus de verdediger, die vorige week nog negentig minuten speelde in de League Cup tegen Premier League-club Aston Villa (0-1-zege). "Bij AZ krijgen we een drukke periode. Ik kijk uit naar mijn eerste wedstrijd."

