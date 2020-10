Antonín Panenka (71) is woensdag opgenomen op de intensive care (ic) van een Tsjechisch ziekenhuis. Zijn toestand is kritiek. Bohemians Praag, de club waarvan Panenka erevoorzitter is, meldt op zijn website dat Panenka positief is getest op het coronavirus.

De club wil verder geen commentaar geven en vraagt media en publiek om de privacy van de familie te respecteren.

Panenka speelde als middenvelder 59 interlands voor Tsjecho-Slowakije, waarin hij zeventien goals maakte. Hij werd vooral beroemd door de finale van het EK in 1976.

Daarin won Tsjechoslowakije na strafschoppen van West-Duitsland. Panenka stiftte de beslissende penalty traag door het midden, terwijl doelman Sepp Maier een hoek in dook. Sindsdien worden dergelijke penalty's 'panenka's' genoemd.

Antonín Panenka in 2016. (Foto: ANP)