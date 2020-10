Na een sterk begin van een veelbelovende loopbaan, maar moeizame laatste jaren, streek Mario Götze dinsdag op 'Deadline Day' volledig uit het niets neer bij PSV. In Eindhoven hoopt de 28-jarige middenvelder weer te laten zien waarom hij vroeger zo geprezen werd. "Hij kan PSV al snel helpen."

Met de komst van Marco van Ginkel en het Duitse talent Adrian Fein beleefde PSV sowieso al een drukke 'Deadline Day', maar het beste voor de fans moest toen nog komen. De Eindhovenaren versterkten zich enkele uren voor middernacht zeer verrassend voor twee jaar met de transfervrije Götze.

Trainer Roger Schmidt heeft zo opeens de beschikking over de Golden Boy van 2011 (de prijs voor het grootste talent in Europa), de matchwinner van de WK-finale in 2014 en de man die meermaals kampioen werd met Borussia Dortmund en Bayern München. Maar óók de speler die al enige tijd ver verwijderd is van zijn topvorm.

Mede door een stofwisselingsziekte - waar hij inmiddels geen last meer van heeft - sukkelde Götze na zijn terugkeer bij Dortmund in 2017 met zijn gezondheid en kon hij in het begin niet meer laten zien wat van hem werd verwacht. Na een teleurstellend laatste seizoen waarin hij vaker niet dan wel speelde, hoopt hij zijn carrière bij PSV nieuw leven in te blazen.

"Götze is met zijn kwaliteiten en techniek nog altijd een briljante speler", stelt Dortmund-watcher Sebastian Kolsberger van Bild. "Het laatste seizoen was vreselijk voor hem, omdat er geen plek voor hem was in het 3-4-3-systeem van trainer Lucien Favre. Maar het jaar daarvoor liet Götze zijn beste spel zien in zes jaar."

'Götze kan nog steeds wedstrijden beslissen'

In dat bewuste seizoen 2018/2019 kwam Götze tot 34 officiële wedstrijden - het hoogste aantal duels voor hem in één seizoen sinds 2014/2015 - waarin hij zeven keer scoorde en evenzoveel assists leverde. Toch zat hij vorig seizoen weer vaker op de bank dan hem lief is. 'Götzinho', zoals hij in zijn beste jaren soms werd genoemd, speelde slechts vijftien van de 34 competitiewedstrijden.

"Het probleem van Götze in de laatste jaren is een gebrek aan snelheid", zegt Kolsberger. "Bij Dortmund gaat het de laatste jaren allemaal veel sneller. Hij had daar bovendien jongens als Jadon Sancho, Marco Reus en Giovanni Reyna voor zich. Maar Götze is nog steeds een speler die een wedstrijd kan beslissen."

Nadeel voor de 63-voudig international is dat PSV-trainer Schmidt op dit moment een 4-4-2-systeem hanteert zonder een nummer 10. "Dat is wel de perfecte positie voor Götze. Als Schmidt zijn systeem aanpast en Götze op 10 zet, dan weet ik zeker dat hij van waarde kan zijn voor PSV. Maar het is daar wel van afhankelijk."

Volgens Kolsberger zal het in ieder geval niet heel lang duren voordat Götze fit is. "Hij miste bij Dortmund natuurlijk wel ritme door een gebrek aan wedstrijden, maar hij werkte wel elke dag aan zijn conditie. Ik ben ervan overtuigd dat hij PSV snel kan helpen."

Mario Götze schoot Duitsland in 2014 naar de wereldtitel. (Foto: ANP)