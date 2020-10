Frank de Boer staat woensdagavond bij zijn debuut als bondscoach van het Nederlands elftal tegen Mexico direct voor een zeldzaam duel. Er staat voor Oranje namelijk voor het eerst in bijna twee jaar tijd een vriendschappelijke wedstrijd op het programma.

In oktober 2018 speelde Nederland voor het laatst een oefeninterland. De ploeg van de toenmalige bondscoach Ronald Koeman speelde toen in Brussel met 1-1 gelijk tegen België, waarna veertien opeenvolgende competitieve wedstrijden volgden.

Het gebrek aan oefenwedstrijden is te verklaren door de komst van de Nations League, die veel vriendschappelijke interlands vervangt. Nederland presteert in de laatste jaren overigens redelijk in duels waar niks op het spel staat: in de laatste tien oefenwedstrijden verloor Oranje alleen van Engeland (maart 2018).

De eerste wedstrijd van een nieuwe bondscoach is echter niet altijd een garantie voor succes. De laatste keuzeheer van het Nederlands elftal - interim-coaches niet meegerekend - die zijn debuutwedstrijd won, was Frank Rijkaard in oktober 1998. Oranje was 22 jaar geleden onder zijn leiding met 2-0 te sterk voor Peru.

Frank de Boer kan de eerste bondscoach van Oranje sinds Frank Rijkaard worden die zijn debuutwedstrijd wint. (Foto: ANP)

Memphis kan voor mijlpaal zorgen tegen Mexico

Tegen Mexico zal de hoop van De Boer voor een groot deel gericht zijn op Memphis Depay. De spits, die deze week een transfer naar FC Barcelona zag afketsen, was in zijn laatste twintig wedstrijden voor Oranje bij 22 doelpunten betrokken (11 goals en 11 assists).

Als de 26-jarige Memphis ook tegen Mexico tot scoren komt, wordt hij een van de zestien spelers die in hun loopbaan minstens twintig keer hebben gescoord voor Nederland. Robin van Persie is met vijftig doelpunten nog altijd de topscorer aller tijden van Oranje.

De wedstrijd tussen Nederland en Mexico begint woensdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA. Het oefenduel geldt voor Oranje als voorbereiding op de Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina (zondag 18.00 uur in Zenica) en Italië (woensdag 14 oktober in Bergamo).