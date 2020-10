Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft aangekondigd dat er een rechtszaak komt over het zwijggeld dat is betaald in de verkrachtingszaak van Cristiano Ronaldo. De Portugees zou een vrouw honderdduizenden euro's hebben gegeven.

Kathryn Mayorga beweerde twee jaar geleden dat ze in 2009 door Ronaldo verkracht was in een hotelkamer in Las Vegas. In de zomer van 2019 werd duidelijk dat de aanvaller van Juventus vanwege een gebrek aan bewijs niet zou worden aangeklaagd voor verkrachting, maar er komt nu wel een zaak over het vermeende zwijggeld.

Volgens AP maakte de Amerikaanse districtsrechter Jennifer Dorsey in Nevada onlangs bekend dat ze beide kanten van het verhaal wil horen om er achter te komen of Mayorga mentaal wel in staat was om een overeenkomst te sluiten over de vermeende som zwijggeld van 375.000 dollar (omgerekend circa 319.000 euro).

"Een rechtbank moet beslissen of Mayorga het mentale vermogen ontbeerde om een vertrouwelijkheidsovereenkomst te ondertekenen met de vertegenwoordigers van Ronaldo en of er überhaupt ooit een overeenkomst tot stand is gekomen", zou Dorsey op 30 september in haar uitspraak hebben geschreven.

Het is niet bekend of Ronaldo en Mayorga zelf aanwezig moeten zijn bij de rechtszaak. De advocaten van beide partijen hebben nog niet gereageerd. Ronaldo heeft altijd ontkend dat hij schuldig is aan verkrachting; volgens de Portugees was er sprake van seks met wederzijdse instemming.