Trainer Roger Schmidt vervulde een belangrijke rol in de stunt van PSV, dat Mario Götze op de slotdag van de transfermarkt voor twee jaar vastlegde. De aanvallende middenvelder had de laatste maanden al contact met zijn landgenoot en kijkt ernaar uit om met hem samen te werken.

"Ik ken Roger nog uit zijn tijd in de Bundesliga en daardoor weet ik dat hij een geweldige trainer is", zegt Götze in een interview met PSV TV. "Sinds hij terug is uit China, hebben we telefonisch contact gehad en stuurden we wat berichtjes over en weer. Dat is eigenlijk hoe dit ontstond."

"De stijl van Roger past goed bij de manier waarop ik graag wil spelen. Voor mij is het complete plaatje het belangrijkst, en dat kan PSV bieden. Ik ben heel blij hier te zijn en kijk ernaar uit om met hem samen te werken."

De 28-jarige Götze stond de afgelopen jaren onder contract bij Borussia Dortmund, maar door een aflopende verbintenis kon de Duitser transfervrij de stap naar PSV maken. De matchwinner in de WK-finale van 2014 werd dinsdagavond laat buiten het Philips Stadion al onthaald door een groepje enthousiaste supporters.

"Het was mooi om die mensen daar te zien staan en dat ze ernaar uitkijken om mij in actie te zien", zei Götze. "Ik voel me direct heel erg welkom door de fans. Het is heel mooi en verrassend dat het zo is gelopen, maar ik ben erg blij om hier te zijn."

Mario Götze leidde Duitsland in 2014 naar de wereldtitel. (Foto: ANP)

'Hopelijk kunnen fans veel goals en assists verwachten'

PSV haalt met Götze een speler binnen die in zijn loopbaan meerdere keren kampioen werd met Borussia Dortmund en Bayern München, Duitsland eigenhandig de wereldtitel bezorgde en jaren te boek stond als toptalent, maar het is de vraag of de 64-voudig international er in Eindhoven direct kan staan.

Mede door een stofwisselingsziekte sukkelde Götze de afgelopen jaren met zijn gezondheid en speelde hij niet veel wedstrijden. Vorig seizoen moest de middenvelder bij Dortmund genoegen nemen met een reserverol en speelde hij slechts vijftien competitiewedstrijden.

"Hopelijk kunnen de fans veel doelpunten en assists van mij verwachten. Ik wil graag mijn steentje bijdragen", aldus Götze, wiens transfer pas vlak voor de transferdeadline werd afgerond. "Het was een lange, maar bijzondere dag. Dan maakt het niet uit of het 8.00 uur of tegen middernacht is."

Götze kan op z'n vroegst volgende week zondag zijn debuut maken voor PSV, dat dan een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle speelt.