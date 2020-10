Junior Flemmings van de Amerikaanse voetbalclub Phoenix Rising heeft een schorsing van zes wedstrijden opgelegd gekregen omdat hij een homofobe opmerking maakte in de wedstrijd tegen San Diego Loyal op het tweede niveau in de VS. Het team van slachtoffer Collin Martin besloot vorige week van het veld te lopen vanwege het incident.

Martin, de enige openlijk homoseksuele voetballer in het Amerikaanse profvoetbal, liet de scheidsrechter in de eerste helft weten dat Flemmings een homofobe opmerking in zijn richting had gemaakt. De arbiter dacht echter dat Martin zelf de fout in was gegaan en gaf hem een rode kaart.

De scheidsrechter weigerde in de consternatie zijn beslissing te herzien en ook Phoenix Rising besloot om Flemmings niet van het veld te halen, waarna alle spelers van San Diego Loyal ondanks een 3-1-voorsprong aan het begin van de tweede helft van het veld stapten. Vlak daarvoor maakten ze nog een statement door te knielen.

De United Soccer League (USL), de organisatie die verantwoordelijk is voor het tweede niveau in de VS, kondigde direct een onderzoek aan. Hoewel Flemmings ontkent schuldig te zijn, moet hij de komende duels toch aan zich voorbij laten gaan.

"Junior Flemmings krijgt een schorsing van zes wedstrijden en een boete vanwege grof taalgebruik en het maken van een homofobe opmerking. Hij kan daarnaast nog een disciplinaire straf krijgen van Phoenix Rising", schrijft de USL in een verklaring.

De 25-jarige Martin zei vorige week bij de BBC ontroerd te zijn door de solidariteit van zijn ploeggenoten. "Het is niet de eerste keer dat ik zo'n vreselijke opmerking naar mijn hoofd heb gekregen, maar het is wel de eerste keer dat het tijdens een wedstrijd tegen me gezegd wordt."

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om te bekijken hoe de spelers van San Diego Loyal van het veld lopen.