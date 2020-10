In de afgelopen transferperiode heeft een recordaantal voetballers de overstap gemaakt naar Nederland. De KNVB meldt woensdag dat 211 spelers vanuit het buitenland naar de Eredivisie of de Keuken Kampioen Divisie kwamen.

Het kwam nooit eerder voor dat zo veel spelers naar Nederland trokken in de zomerse transferperiode, die dit jaar vanwege de coronacrisis over twee periodes (1 juli-21 juli en 5 augustus-6 oktober) werd uitgesmeerd. De aantallen liepen in de laatste jaren al geleidelijk op, met 177 transfers vanuit het buitenland in de zomer van 2019. Nu zijn dat er dus 34 meer.

Binnen Nederland werden juist minder transfers genoteerd dan in de laatste zomers het geval was. 229 spelers maakten een overstap van de ene Nederlandse club naar de andere; dat is het kleinste aantal sinds 2013, toen het om 227 binnenlandse transfers ging.

In totaal werden in deze 'zomerse' window liefst 661 transfers genoteerd, de coronacrisis ten spijt. Dat zijn er slechts negen minder dan vorig jaar, toen een recordaantal van 670 spelers de overstap maakte van of naar een Nederlandse club.

PSV zorgde voor een van de grootste stunts in de afgelopen transferperiode door Mario Götze over te nemen. (Foto: Pro Shots)

'Deadline Day' verloopt rustiger dan voorgaande jaren

'Deadline Day' was rustiger dan voorgaande jaren. Een belangrijke oorzaak daarvan is dat de transfermarkt in de grote competities maandagavond al op slot ging. De KNVB koos voor dinsdag 23.59 uur, omdat dat eveneens het uiterste moment was waarop de clubs hun spelerslijsten voor Europees voetbal konden inleveren.

In de laatste 24 uur van de transfermarkt werden 32 transfers beklonken, tien minder dan vorig jaar. TOP Oss was de laatste club die nog toesloeg: de club uit de Keuken Kampioen Divisie wist zich om 23.59 uur te versterken met Youri Loen.

Ook PSV was nog nog productief in de laatste uren van de transfermarkt. De Eindhovenaren haalden Marco van Ginkel terug, strikten Bayern München-middenvelder Adrian Fein en zorgden voor een grote stunt door 63-voudig Duits international Mario Götze voor twee jaar vast te leggen.