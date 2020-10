Ola John keert na acht jaar terug in Nederland. De 28-jarige aanvaller, die in 2013 één interland voor Oranje speelde, heeft dinsdag getekend bij RKC Waalwijk.

John had nog een contract tot medio 2021 bij Vitória SC, maar hij mocht vertrekken bij de Portugese club. De vleugelspeler is door RKC voor één jaar vastgelegd.

"We zijn erg content dat we Ola hebben kunnen contracteren", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld op de site van RKC. "Dit was een buitenkans waar we op ingezet hebben. Zijn kwaliteiten staan buiten kijf, en we verwachten dat hij van enorme waarde gaat zijn voor RKC."

John doorliep de jeugdopleiding van FC Twente, waar hij in 2010 op achttienjarige leeftijd zijn debuut maakte in het eerste elftal. Twee jaar later vertrok de in Liberia geboren aanvaller voor 12 miljoen euro naar Benfica.

De Portugese topclub verhuurde John aan achtereenvolgens Hamburger SV, Reading, Wolverhampton Wanderers en Deportivo La Coruña. Sinds 2018 stond de enkelvoudig international onder contract bij Vitória, waarvoor hij vorig seizoen niet scoorde in zestien competitieduels.

RKC legde in de zomerse transferperiode met de clubloze Vurnon Anita al een andere oud-international vast.