Ajax laat internationals Zakaria Labyad, Noussair Mazraoui (beiden Marokko), Mohammed Kudus (Ghana) en Lassina Traoré (Burkina Faso) uit voorzorg niet afreizen naar hun nationale ploeg.

Een woordvoerder van Ajax bevestigt dinsdag aan AT5 dat de club niet wil dat het viertal naar gebieden gaat waar vanuit de Nederlandse overheid een oranje of rood reisadvies geldt vanwege het coronavirus.

Marokko neemt het in oefenduels in hoofdstad Rabat op tegen Senegal (9 oktober) en Democratische Republiek Congo (13 oktober), Ghana speelt in het Turkse Antalya vriendschappelijk tegen Mali (9 oktober) en Qatar (12 oktober) en Burkina Faso oefent in Marokko tegen Democratische Republiek Congo (9 oktober) en Madagaskar (12 oktober).

Volgens de speciale coronaregels van de FIFA mag een club internationals verbieden om naar de nationale ploeg te reizen als de spelers bij thuiskomst langer dan vijf dagen in quarantaine moeten. De vier Afrikaanse internationals van Ajax zouden officieel tien dagen in quarantaine moeten als ze naar Marokko of Turkije zouden gaan.

Ajax-keeper André Onana mag wel aansluiten bij zijn nationale ploeg, omdat Kameroen vrijdag zijn oefenwedstrijd tegen Japan speelt in Utrecht. Edson Álvarez is ook vrijgegeven, aangezien Mexico twee keer oefent in Nederland (woensdag tegen Oranje in Amsterdam en volgende week dinsdag tegen Algerije in Den Haag).