AZ heeft zich op de slotdag van de transfermarkt verrassend versterkt met Bruno Martins Indi. De 34-voudig international van Oranje wordt voor een seizoen gehuurd van Stoke City. Eerder op dinsdag werd linksback Juan Familia-Castillo al op huurbasis overgenomen van Chelsea.

De transfer van Martins Indi betekent dat de verdediger na zes jaar terugkeert in de Eredivisie. Hij verruilde Feyenoord, de club waar hij groot werd, in 2014 voor FC Porto.

Na twee jaar in Portugal, het land waar Martins Indi werd geboren, verkaste hij op huurbasis naar Stoke City. De Engelsen namen hem drie jaar geleden definitief over.

De 28-jarige Martins Indi, die een vaste waarde was bij Stoke, was basisspeler in het Oranje dat onder bondscoach Louis van Gaal derde werd op het WK van 2014. Zijn laatste interland dateert van 4 juni 2017.

Op het WK van 2014 stond Martins Indi achterin met onder anderen Ron Vlaar, die hij nu weer treft bij AZ.

Bruno Martins Indi was basisspeler bij Oranje op het WK van 2014. (Foto: Pro Shots)

Familia-Castillo concurrent van Wijndal

De geboren Amsterdammer Familia-Castillo is als linksback de stand-in van Owen Wijndal. "Met Wijndal en Maxim Gullit bij Jong AZ hadden we twee linksbacks en dat vonden wij te weinig", zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts op de site van AZ.

Familia-Castillo speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Ajax, maar tot een debuut in het eerste elftal kwam het niet. Voor Jong Ajax kwam hij tot 23 duels en zes assists.

De international van Oranje onder 20 stapte in 2016 over van de Ajax-jeugd naar Chelsea, waar hij nog geen wedstrijd in het eerste speelde. Hij heeft bij de Engelse topclub nog een contract tot medio 2022. Met Wijndal heeft hij bij AZ een speler voor zich die in de selectie van het Nederlands elftal zit.

Fortuna Sittard huurt middenvelder van Nantes

Fortuna Sittard versterkte zich in het laatste uur van Deadline Day nog met Samuel Moutoussamy. De 24-jarige middenvelder, tweevoudig international van de Democratische Republiek Congo, wordt voor één seizoen gehuurd van het Franse FC Nantes.

"We halen met Samuel een creatieve middenvelder in huis, die ook op de flanken kan spelen. Het is een behendige voetballer", zegt technisch manager Sjors Ultee van Fortuna Sittard.

De Limburgers huurden eerder op dinsdag al de Poolse centrale verdediger Jaroslaw Jach van Crystal Palace. Moutoussamy is de vijftiende versterking voor Fortuna in de zomerse transferperiode.