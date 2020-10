PSV heeft dinsdag vlak voor het verstrijken van de transferdeadline gestunt met het aantrekken van Mario Götze. De wereldkampioen van 2014 is transfervrij vastgelegd door de Eindhovenaren.

De 28-jarige Götze zat zonder club nadat zijn aflopende contract bij Borussia Dortmund afgelopen zomer niet werd verlengd. Hij tekent voor twee jaar in het Philips Stadion, waar hij met trainer Roger Schmidt een landgenoot treft.

"Ik heb enkele prettige gesprekken met Roger gehad en ben steeds serieuzer gaan nadenken over een stap naar Nederland", zegt Götze, die met rugnummer 27 gaat spelen, op de site van PSV.

"Er is deze zomer van alles op mijn pad gekomen, maar ik ben een gevoelsmens en ik kan de keuzes maken die ik wil. Ik ben toe aan een compleet andere uitdaging en die heb ik hier in Eindhoven gevonden."

Götze is 63-voudig international van Duitsland en maakte in de verlenging van de WK-finale van 2014 tegen Argentinië als invaller het enige doelpunt van de wedstrijd.

"Uiteindelijk is hij nu de buitenkans geworden waar we op zijn blijven hopen", zegt technisch manager John de Jong van PSV. "We zijn er erg trots op dat hij voor PSV heeft gekozen."

Mario Götze was na de WK-finale van 2014 als matchwinner het middelpunt. (Foto: ANP)

Götze verkaste in 2013 naar Bayern

Ruim tien jaar geleden brak Götze als toptalent door bij Borussia Dortmund, de club waar hij groot werd. In 2013 nam Bayern München de spelmaker over voor zo'n 37 miljoen euro. Na drie jaar in Beieren keerde hij terug naar Dortmund, waar hij de laatste jaren niet meer verzekerd was van een basisplek.

Volgens verschillende media kreeg Götze de afgelopen weken aanbiedingen van grote clubs uit Italië, Spanje en Duitsland, maar hij kiest voor een transfer naar de Eredivisie.

De aanvallende middenvelder is de derde aanwinst van PSV op Deadline Day. De Eindhovenaren huurden eerder op dinsdag de middenvelders Adrian Fein (Bayern München) en Marco van Ginkel (Chelsea).