PSV heeft de zesde en zevende versterking voor dit seizoen binnen. De Eindhovenaren huren Marco van Ginkel voor de vierde keer van Chelsea en krijgen op uitleenbasis ook de beschikking over middenvelder Adrian Fein van Bayern München. In zijn contract is een optie tot koop opgenomen.

Zeer waarschijnlijk volgt er in de laatste uren van Deadline Day nóg een versterking voor PSV: volgens diverse media gaan de Eindhovenaren verrassen met het vastleggen van de transfervrije Mario Götze.

De 27-jarige Van Ginkel kwam in de seizoenen 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018 ook al uit voor PSV. Het zal nog even duren voor hij tijdens zijn vierde periode in Eindhoven in actie komt, want hij zal bij PSV verder herstellen van een zware knieblessure.

"Marco is in het verleden van grote waarde geweest voor PSV. We kunnen hem nu helpen en dat doen we heel graag", zegt technisch manager John de Jong dinsdag op de site van PSV.

"Marco is nog niet inzetbaar, maar als de laatste fase van zijn herstel goed verloopt, dan kan hij na verloop van tijd een rol gaan spelen in onze A-selectie."

Van Ginkel debuteerde bij Vitesse als prof en werd in de zomer van 2013 weggeplukt door Chelsea, waar hij echter nooit perspectief had. Er volgden verhuurperiodes bij AC Milan, Stoke City en dus PSV, waarmee hij twee keer kampioen werd.

Fein wordt mogelijk permanent vastgelegd

Fein, die iets eerder op dinsdag werd gepresenteerd, doorliep de jeugdopleiding van Bayern, maar speelde er nooit in het eerste elftal. De laatste jaren werd hij verhuurd aan Jahn Regensburg en Hamburger SV. Bij PSV gaat hij met rugnummer 11 spelen.

"Na een jaar vechten om promotie naar de Bundesliga met Hamburger SV is dit een perfecte volgende stap in mijn ontwikkeling", zegt Fein, die in München nog voor een jaar vastligt.

"Ik heb in de voorbije drie seizoenen veel gespeeld. Eerst met Bayern II in de Regionalliga en vervolgens twee seizoenen op rij in de Tweede Bundesliga. Heel leerzaam. Het is voor mij nu zaak om op het hoogste niveau aan de slag te gaan."

Het PSV van de nieuwe coach Roger Schmidt versterkte zich eerder al met keepers Yvon Mvogo en Vincent Müller, vleugelverdediger Philipp Max, middenvelder Ibrahim Sangaré en spits Eran Zahavi.