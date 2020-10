Georginio Wijnaldum heeft een goed gevoel bij het bondscoachschap van Frank de Boer. De middenvelder spreekt van een positieve start onder het bewind van de oud-topverdediger bij Oranje.

"De eerste dagen waren goed. Wat mij betreft is er niets veranderd en is alles nog hetzelfde als hiervoor. Er heerst tot nu toe geen andere sfeer binnen de groep", zei Wijnaldum dinsdag bij een persmoment.

"We hadden maandagavond een meeting waarbij hij het een en ander heeft gezegd en dat was wel positief. Het ging over hoe hij denkt over voetbal, over waar we nog kunnen verbeteren en over wat er goed gaat."

Wijnaldum meldde zich net als alle andere opgeroepen spelers maandag in Zeist. Nederland speelt woensdag al een vriendschappelijke wedstrijd tegen Mexico in Amsterdam.

Er wacht een drukke week, want zondag wordt er in en tegen Bosnië en Herzegovina gespeeld in de Nations League en volgende week woensdag wacht in datzelfde toernooi een uitduel met Italië.

70 Wijnaldum: 'Wilde Ihattaren graag adviseren, hopelijk komt dat nog'

'We moeten met elf aanvoerders spelen'

Wijnaldum, die zei weinig problemen te hebben met het volle schema, hoopt dat Oranje beter voor de dag zal komen dan tijdens de laatste wedstrijd tegen Italië. Een maand geleden werd er in de Johan Cruijff ArenA vrij kansloos met 0-1 verloren.

"We waren toen niet in staat om in het veld dingen om te zetten. Dat moeten we als team doen. In de kleedkamer zeg ik altijd dat we met elf aanvoerders moeten spelen", aldus de Liverpool-middenvelder.

"Natuurlijk zijn er een paar spelers die het voortouw nemen, maar iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Als je in het veld iets ziet of het gaat niet lekker, dan moet je dat kunnen zeggen tegen je medespelers."

De oefenwedstrijd tegen Mexico begint woensdag om 20.45 uur. De Boer kan de eerste permanente bondscoach sinds Frank Rijkaard in 1998 worden die zijn periode bij Oranje met een overwinning begint.

