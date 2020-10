FC Twente heeft dinsdag voormalig Sparta Rotterdam-aanvaller Halil Dervisoglu aangetrokken. De geboren Rotterdammer komt op huurbasis over van Brentford. Eerder op Deadline Day legde sc Heerenveen drie spelers vast en sloeg Fortuna Sittard voor de veertiende keer deze transferperiode toe.

De twintigjarige Dervisoglu gold bij Sparta als groot talent en maakte in de winterstop van vorig seizoen de overstap naar Brentford. Bij de Championship-club kwam hij echter tot slechts acht officiële wedstrijden.

"Halil is een creatieve speler die we er heel graag bij wilden hebben", zegt technisch manager Jan Streuer van FC Twente. "Een talentvolle jongen die ons aanvallend nog meer mogelijkheden geeft. Met het aantrekken van Halil hebben we de selectie rond."

De komst van Dervisoglu brengt het aantal nieuwelingen bij FC Twente op elf. Eerder werden Kik Pierie, Gijs Smal, Dario Dumic, Tyronne Ebuehi, Nathan Markelo, Luka Ilic, Václav Cerný, Lazaros Lamprou, Danilo Pereira en Alexander Jeremejeff verwelkomd.

Trainer Ron Jans - ook hij is dit seizoen nieuw in de Grolsch Veste - is aardig begonnen aan zijn periode bij FC Twente. De landskampioen van 2010 staat zesde na vier Eredivisie-speelrondes.

Heerenveen haalt talenten binnen

Heerenveen legde drie jonge spelers vast. De negentienjarige Benjamin Nygren is jeugdinternational van Zweden en komt op huurbasis over van KRC Genk, dat hem vorig jaar overnam van IFK Göteborg. Hij wordt voor twee jaar geleend, met een optie tot koop.

"We zochten naar een aanvaller die op meerdere posities uit de voeten kan. Met Benjamin halen we een kwaliteitsspeler binnen die weet wat er wordt gevraagd op het hoogste niveau", zegt technisch manager Gerry Hamstra over Nygren, die namens Genk tot zeven officiële duels en één goal kwam.

Nygrens landgenoot Rasmus Wendt is aangetrokken met het oog op de toekomst. De twintigjarige aanvaller wordt overgenomen van AZ - hij speelde daar in het Onder 19-elftal - en sluit in Heerenveen aan bij de beloftenploeg. Hij tekent tot medio 2023.

De achttienjarige Stanislav Shopov komt over van Botev Plovdiv uit zijn vaderland, waar hij te boek staat als een groot talent. De Bulgaarse spelmaker tekent voor twee jaar met een optie op een derde seizoen. Hij moet eerst tien dagen in quarantaine - er geldt code oranje voor Bulgarije - en sluit daarna aan bij de hoofdmacht.

Heerenveen verwelkomde eerder keeper Erwin Mulder, verdedigers Jan Paul van Hecke, Joaquín Fernández en Pawel Bochniewicz, middenvelder Sieben Dewaele en aanvallers Henk Veerman, Oliver Batista Meier en Ulysses Llanez.

Heerenveen-aanwinst Benjamin Nygren, die voor twee jaar wordt gehuurd. (Foto: Mustafa Gumussu)

Veertiende nieuweling bij Fortuna

Fortuna Sittard is deze transferperiode nog actiever dan Twente en Heerenveen, want de Limburgers presenteerden op Deadline Day met centrale verdediger Jaroslaw Jach al de veertiende versterking.

De 26-jarige Jach, tweevoudig international van Polen, wordt gehuurd van Crystal Palace. Hij kwam niet aan de bak in het eerste elftal van de Premier League-club, die hem al vaker verhuurde.

Yanick van Osch, Joshua Wehking, George Cox, Mike van Beijnen, Özgür Aktas, Roel Janssen, Ben Rienstra, Mats Seuntjens, Richie Musaba, Zian Flemming, Emil Hansson, Veron Parkes en Sebastian Polter zijn de andere nieuwelingen bij Fortuna.