Virgil van Dijk heeft benadrukt dat de spelers van het Nederlands elftal weinig invloed hebben gehad op de aanstelling van Frank de Boer als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij is de opvolger van de bij de selectie geliefde Ronald Koeman.

De spelers van Oranje gaven na het vertrek van Koeman naar FC Barcelona tegenover de KNVB te kennen dat ze het liefst een vergelijkbaar type voor de groep wilden, maar volgens Van Dijk is dat gegeven in de media groter gemaakt dan het in werkelijkheid was.

"We hebben als spelersgroep nooit een lijstje met namen doorgegeven aan de leiding van de KNVB. Er is alleen om onze mening gevraagd", zei Van Dijk maandag op een persconferentie in Zeist.

"Dus een wens van ons zou ik het niet willen noemen. We willen de lijn die we hadden ingezet graag doortrekken. Uiteindelijk heeft de KNVB met de raad van commissarissen een beslissing over de opvolging van Koeman genomen."

'Schept geen verplichting richting de spelers'

Volgens Van Dijk vertoont De Boer wel gelijkenis met Koeman. De Boer liet maandag weten dat hij niet van plan is meteen veel te veranderen bij Nederland en in zijn eerste dagen eerst met een helikopterblik om zich heen zal kijken.

"Ik denk dat daarom ook de keuze van de KNVB op deze bondscoach is gevallen. Ik vind niet dat dit een verplichting schept richting de spelers. We kijken allemaal uit naar de toekomst", aldus Van Dijk.

Nederland speelt woensdag in Amsterdam al een oefenwedstrijd tegen Mexico en vervolgt daarna de Nations League met uitduels met Bosnië en Herzegovina (zondag in Zenica) en Italië (volgende week woensdag in Milaan).

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Nations League