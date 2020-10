Davy Klaassen kan niet wachten om aan zijn tweede periode bij Ajax te beginnen. De middenvelder ging pas drie jaar geleden weg uit Amsterdam, maar vindt het niet te vroeg voor een terugkeer bij de club waar hij de jeugdopleiding doorliep.

"Op het moment dat ik wegging, wilde ik ook écht weg om te kijken hoe het in het buitenland is", zegt Klaassen, die een vierjarig contract bij Ajax tekende, dinsdag in gesprek met De Telegraaf. "Ik had Everton en Werder Bremen ook voor geen goud willen missen, maar nu was het de tijd om terug te keren."

De 27-jarige Hilversummer vertrok in de zomer van 2017 voor 27 miljoen euro van Ajax naar Everton, maar zijn avontuur bij 'The Toffees' liep uit op een teleurstelling. Na één seizoen in de Premier League koos Klaassen voor Werder Bremen, waar hij wél een vaste basisplaats afdwong.

Afgelopen seizoen maakte Klaassen een moeizame periode door met de Bundesliga-club, die ternauwernood aan degradatie ontsnapte. "Sommige mensen denken dat je niet de stap naar Ajax kunt maken als je bij Werder Bremen tegen degradatie hebt gespeeld", doelt de zestienvoudig international op zijn criticasters.

"Maar het is daar veel moeilijker om jezelf te laten zien dan in Nederland, omdat je veel minder op de helft van de tegenstander speelt. Overigens heb ik veel meer positieve dan negatieve reacties op mijn terugkeer gehad, hoor."

Klaassen, die als zowel controlerende als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, beseft dat er bij Ajax wordt verwacht dat hij direct van waarde is. "Die druk leg ik mezelf wel op. Ik weet dat er veel van me wordt verwacht en dat doe ik zelf ook. Ik denk dat ik er klaar voor ben om me te laten zien."

Davy Klaassen gaat met rugnummer 6 spelen tijdens zijn tweede periode bij Ajax. (Foto: Ajax/Jasper Ruhe)