Arsenal heeft zich maandagavond in de laatste uren van de transferperiode versterkt met Thomas Partey. De middenvelder komt voor 50 miljoen euro over van Atlético Madrid en tekent een meerjarig contract bij de Londenaren.

De geruchten over een overstap gingen al langer, maar Arsenal maakte de transfer pas om 0.30 uur wereldkundig. De 27-jarige Partey had een vertrekclausule in zijn tot medio 2023 lopende contract bij Atlético staan, waardoor 'The Gunners' niet met de Madrilenen hoefden te onderhandelen over een transfersom.

Terwijl Arsenal Partey overneemt van Atlético Madrid, bewandelt Lucas Torreira de omgekeerde weg. De Spaanse topclub neemt de middenvelder voor de rest van het seizoen op huurbasis over. Torreira kwam dit seizoen nog niet in actie.

Voor Partey komt er een vrij abrupt einde aan zijn periode bij Atlético, waarbij hij de jeugdopleiding doorliep. De 26-voudig international maakte in november 2015 zijn debuut voor 'Los Colchoneros' en kwam tot 188 officiële wedstrijden. In het seizoen 2017/2018 won hij de Europa League en in 2018 de Europese Super Cup met Atlético.

Partey is voor Arsenal de tweede grote miljoenenaankoop in de afgelopen transferperiode. De Premier League-club nam eerder al verdediger Gabriel Magalhaes voor circa 26 miljoen euro over van Lille.

Partey kan op zaterdag 17 oktober zijn debuut maken voor Arsenal, dat dan een zware uitwedstrijd tegen Manchester City wacht. De ploeg van Mikel Arteta staat na vier speelronden op negen punten, goed voor de vierde plek in de Premier League.

