Ralf Seuntjens heeft De Graafschap maandagavond op de valreep een uitzege op Excelsior bezorgd in de Keuken Kampioen Divisie. De spits tekende in Rotterdam vlak voor tijd voor de winnende treffer: 1-2. Later op de avond maakte Dennis van der Heijden namens TOP Oss een wereldgoal tegen FC Dordrecht, dat met 2-0 werd verslagen.

De Graafschap was tegen Excelsior vroeg op voorsprong gekomen via Mohamed Hamdaoui, waarna Reuven Niemeijer de stand gelijktrok door een strafschop te benutten. Invaller Seuntjens zorgde in de 89e minuut alsnog voor een Doetinchemse overwinning.

Excelsior stond op dat moment al lang met een man minder op het veld. Vlak na de gelijkmaker van Niemeijer kreeg linksback Brandon Ormonde-Ottewill een directe rode kaart voor een harde charge.

De 31-jarige Seuntjens maakte in Rotterdam zijn rentree nadat hij twee weken geleden tegen Jong AZ - die wedstrijd ging met liefst 7-3 verloren - een enkelblessure opliep. Hij ging per brancard van het veld, maar de kwetsuur bleek mee te vallen.

Met twaalf punten uit vijf wedstrijden is De Graafschap achter NAC Breda en Almere City de nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie. In de volgende speelronde komt NAC op bezoek in Doetinchem.

Van der Heijden scoort van zo'n 40 meter

Hekkensluiter TOP Oss boekte een belangrijke zege op FC Dordrecht, dat voorlaatste staat. De Brabanders kwamen op voorsprong dankzij Kyvon Leidsman, waarna het hoogtepunt diep in de tweede helft volgde.

Aanvaller Van der Heijden werd iets over de middellijn gevloerd en kreeg een vrije trap. Hij zag de keeper voor zijn doel staan, haalde van zo'n 40 meter uit en zag de bal in het doel belanden.

Ondanks de overwinning blijft TOP Oss hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie. De club heeft een iets minder doelsaldo dan Dordrecht.

