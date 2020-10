Wesley Hoedt heeft Southampton maandag op huurbasis verruild voor Lazio. De verdediger keert daarmee na drie jaar terug bij de club uit de Serie A. Eerder op de dag werd Justin Kluivert door AS Roma uitgeleend aan RB Leipzig en maakte Karim Rekik de overstap van Hertha BSC naar Sevilla.

De 26-jarige Hoedt begon zijn loopbaan bij AZ en kwam in de seizoenen 2015/2016 en 2016/2017 uit voor Lazio, waar hij overwegend basisspeler was. Vervolgens maakte hij de overstap naar Southampton.

In Engeland werd de centrale verdediger, die zes keer uitkwam voor Oranje, na anderhalf jaar uitgeleend aan Celta de Vigo. Vorig seizoen speelde hij op huurbasis voor Antwerp FC.

Hoedt is de zevende versterking voor Lazio, dat afgelopen seizoen als vierde eindigde en daarmee een Champions League-ticket pakte. In de groepsfase van het miljoenenbal staan de Italianen tegenover Borussia Dortmund, FC Zenit en Club Brugge.

Kluivert raakte op zijspoor in Rome

De 21-jarige Kluivert staat sinds medio 2018 onder contract bij Roma, dat hem voor ruim 17 miljoen euro overnam van Ajax. Bij de Italiaanse club speelde hij in totaal 53 competitieduels, waarin hij vijf doelpunten maakte.

Dit seizoen leek de tweevoudig Oranje-international bij Roma mede door de komst van Pedro niet op veel speeltijd te hoeven rekenen. Hij kwam tot dusver pas acht minuten in actie in de Serie A.

Door zijn overstap kan Kluivert dit seizoen in de Champions League spelen. Leipzig haalde vorig seizoen nog de halve finales van het Europese miljoenenbal en is momenteel de koploper in de Bundesliga.

Rekik voor vijf jaar naar Sevilla

Rekik tekent bij Sevilla een contract voor vijf jaar. De Spaanse club neemt de 25-jarige verdediger voor naar verluidt 4 miljoen euro over van Hertha, waarvoor hij sinds de zomer van 2017 speelde.

Bij de Duitse club kwam Rekik tot in totaal 64 competitiewedstrijden, waarin hij drie keer scoorde. Dit seizoen speelde hij echter nog geen minuut in de Bundesliga.

In Sevilla wordt Rekik herenigd met Luuk de Jong, met wie hij in het seizoen 2014/2015 al samenspeelde bij PSV. Na zijn periode in Eindhoven speelde de viervoudig Oranje-international twee seizoenen bij Olympique Marseille.

Eerder op Deadline Day versterkte Sevilla zich al met Oussama Idrissi. De aanvaller komt over van AZ en tekende eveneens een contract tot medio 2025 bij de winnaar van de Europa League.