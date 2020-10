Jan-Arie van der Heijden keert na negen jaar terug bij Willem II. De 32-jarige verdediger, die transfervrij was, tekende maandag een contract tot het einde van dit seizoen bij de Tilburgse club. Heracles Almelo trok de Duitse verdediger Elias Oubella en de Deense aanvaller Kasper Lunding Jakobsen aan.

Van der Heijden kreeg in juni te horen dat Feyenoord besloot om definitief afscheid van hem te nemen. Zijn aflopende contract werd niet verlengd.

De linkspoot speelde in vijf seizoenen voor Feyenoord 97 competitiewedstrijden en maakte daarin vier doelpunten. Afgelopen seizoen speelde hij slechts vijf keer mee in de Eredivisie.

Van der Heijden kwam van 2009 tot en met 2011 ook al uit voor Willem II, dat hem huurde van Ajax. In twee seizoenen kwam hij in 58 competitieduels in actie en was hij driemaal trefzeker. Na die periode speelde hij vier jaar voor Vitesse.

Niet alleen Willem II was geïnteresseerd in Van der Heijden, maar hij koos toch voor een terugkeer in Tilburg. "Bij de gesprekken kreeg ik een warm en overtuigend gevoel dat mij zei dat ik weer voor Willem II moest gaan", verklaart hij op de website van zijn club.

Van der Heijden is de achtste versterking voor Willem II tijdens deze transferperiode. Eerder haalde de Brabantse club onder anderen John Yeboah (VfL Wolfsburg), Robbin Ruiter (PSV) en Derrick Köhn (Bayern München).

Elias Oubella kwam in een oefenwedstrijd al in actie voor Heracles. (Foto: Pro Shots)

Heracles haalt Duitse verdediger en Deense aanvaller

Heracles legde Oubella voor twee jaar vast, met een optie voor nog een seizoen. De negentienjarige centrale verdediger komt over van 1. FC Köln, waar hij voor het tweede elftal uitkwam.

In de voorbereiding trainde Oubella al een tijdje mee in Almelo. "Die twee weken heb ik als heel positief ervaren", vertelt hij op de website van zijn nieuwe club. "Ik werd goed opgevangen door het team en voelde me hier op mijn plek. Ik ben blij dat ik nu voor Heracles Almelo getekend heb."

Jakobsen wordt door Heracles overgenomen van het Deense Aarhus GF. De 21-jarige vleugelaanvaller zet zijn handtekening onder een driejarig contract, met een optie voor nog een seizoen. Hij werd sinds juni door Aarhus verhuurd aan het Noorse Odds BK.

Oubella en Jakobsen zijn de zevende en achtste aanwinst voor Heracles. De Overijsselse club haalde eerder onder anderen Rai Vloet (Excelsior), Noah Fadiga (Club Brugge) en Marco Rente (Borussia Dortmund).