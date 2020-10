Frank de Boer kijkt uit naar zijn eerste interlandperiode als bondscoach van het Nederlands elftal. De oud-topverdediger is benieuwd naar zijn eerste wedstrijden, al had het oefenduel met Mexico van hem niet per se gespeeld hoeven worden.

Oranje staat woensdag in Amsterdam tegenover de Mexicanen, waarna op 11 en 14 oktober belangrijke Nations League-wedstrijden volgen tegen Bosnië en Herzegovina en Italië.

"Idealiter hadden we die oefenwedstrijd niet gehad, want dan hadden we een rustigere aanloop naar een heel belangrijke wedstrijd gehad", zei De Boer maandag op zijn persconferentie in Zeist.

"Sommige spelers kwamen al om 4.00 uur aan en woensdag moeten ze al een wedstrijd spelen. Ik heb weleens betere voorbereidingen gehad, al zijn de spelers zoiets allemaal gewend."

"De meesten spelen in topcompetities en weten wat er gevraagd wordt, maar we hebben wel met het belang van het Nederlands elftal te maken en hebben ook in ons achterhoofd dat ze nog een heel seizoen mee moeten."

'Ga met helikopterview kijken'

De vijftigjarige De Boer benadrukte bij zijn praatje met de pers nog maar eens dat hij het (nog) niet nodig vond om veel andere namen in de Oranje-selectie op te nemen, maar sluit niet uit dat hij in de komende interlandperiodes wél dingen gaat wijzigen.

"Het lijkt me logisch dat ik niet direct met allemaal experimenten kom. Ik ga eerst met een helikopterview kijken naar wat er allemaal gebeurt", zei de oud-trainer van onder meer Ajax en Internazionale daarover.

"Iedereen heeft op dit moment zijn plek verdiend. Gaandeweg dit jaar gaan we evalueren en kijken of dit is wat we nodig hebben voor het Nederlands elftal. Dat kan op korte termijn zijn, maar ook op langere termijn."

De Boer selecteerde uit voorzorg 25 spelers. Hij wil in de komende drie wedstrijden geen risico nemen met het oog op het coronavirus.