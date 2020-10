Davy Klaassen is maandag teruggekeerd bij Ajax. De Amsterdammers betalen 11 miljoen aan Werder Bremen, de transfersom kan via bonussen oplopen naar 14 miljoen.

De 27-jarige Klaassen tekent tot de zomer van 2024 in de Johan Cruijff ArenA. Hij keert terug bij de club waar hij in 2004 in de jeugdopleiding werd opgenomen en tussen 2011 en 2017 in het eerste elftal speelde. Klaassen krijgt rugnummer 6.

"Ik ben heel blij om terug te zijn bij Ajax, dat voelt als thuiskomen voor mij. Mijn halve leven heb ik hier doorgebracht en het is fijn hier nu weer te zijn", zegt Klaassen op de website van Ajax. "Ik heb mij altijd verbonden gevoeld aan de club en kijk er dan ook naar uit om het Ajax-shirt weer te mogen dragen."

In zijn eerste periode bij Ajax werd Klaassen driemaal landskampioen en pakte hij eenmaal de Johan Cruijff Schaal. In 2017 verloor hij in zijn voorlopig laatste wedstrijd voor de Amsterdammers de Europa League-finale tegen Manchester United (0-2).

'Klaassen kan met ervaring jonge spelers helpen'

Daarna vertrok Klaassen voor 27 miljoen naar Everton, maar de middenvelder kon geen basisplaats afdwingen bij de Premier League-club. Een jaar later verkaste hij voor 13,5 miljoen naar Werder Bremen. In Duitsland werd de zestienvoudig Oranje-international wel een belangrijke speler, maar zijn club streed voornamelijk tegen degradatie.

Bij Ajax wil Klaassen weer om de prijzen gaan spelen. "Davy is een kind van de club, het is goed dat hij nu op deze leeftijd terugkeert. Hij is ambitieus en wil met Ajax de komende jaren mooie dingen bereiken, titels behalen", zegt directeur voetbalzaken van Ajax Marc Overmars.

"Zijn persoonlijkheid zorgt voor een nog betere balans in onze selectie en bovendien kan hij met zijn ervaring onze jongere spelers helpen om naar een nog hoger niveau door te groeien."

Ook haalde Ajax Hassane Bandé per direct terug. De 21-jarige aanvaller uit Burkina Faso werd de afgelopen anderhalf jaar verhuurd aan het Zwitserse FC Thun. Bandé, die in 2018 overkwam van KV Mechelen, wacht mede door een zware blessure nog op zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax.

De transfermarkt in Nederland sluit dinsdag. In de meeste omliggende landen mogen clubs alleen maandag nog zaken doen.