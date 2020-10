Tammy Abraham, Ben Chilwell en Jadon Sancho sluiten voorlopig nog niet aan bij het Engels elftal. Het trio was zaterdag bij een surpriseparty voor de verjaardag van Abraham, waar de coronaregels werden overtreden.

Er waren zo'n twintig mensen bij het door vrienden en familieleden van Chelsea-aanvaller Abraham georganiseerde feestje. In het Verenigd Koninkrijk zijn samenkomsten van meer dan zes personen verboden.

Chilwell en Sancho hoorden bij de genodigden. Dat duo mag net als Abraham voorlopig nog niet aansluiten bij het trainingskamp van de Engelse ploeg.

"Dit is een voorzorgsmaatregel om te onderzoeken of er risico's zijn voor de andere spelers", meldt voetbalbond FA. "We nemen wat extra tijd om onderzoek te doen naar deze sociale bijeenkomst."

Abraham baalt van 'naïviteit' bij organisatoren

Abraham, die enkele uren voor de surpriseparty nog negentig minuten meedeed in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace (4-0), was logischerwijs van tevoren niet op de hoogte van het feest en baalt van de "naïviteit" bij de organisatoren.

"Toen ik zaterdag thuiskwam, zag ik tot mijn verrassing dat er een klein feestje met goede vrienden en familie voor me was gepland. Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden voor de naïviteit van iedereen die aanwezig was", aldus de vrijdag 23 jaar geworden Abraham.

"Ik weet dat ik de verantwoordelijkheid heb om de regels na te leven en daarom baal ik stevig dat dit is gebeurd. Het enige wat ik nu kan doen, is iedereen mijn excuses aanbieden en ervoor te zorgen dat dit nooit meer voorkomt."

Het is niet de eerste keer dat een Engels international in opspraak komt vanwege de overtreding van coronaregels. Kyle Walker organiseerde in april een feest in zijn eigen huis, terwijl Phil Foden en Mason Greenwood begin september uit de Engelse selectie werden gezet nadat ze twee vrouwen in het spelershotel hadden uitgenodigd.